ОГТСУ: объемы ре-экспорта газа выросли в 6 раз в феврале

В феврале 2021 года по заказу трейдеров ОГТСУ ре-экспортировал в ЕС 199 млн куб. м газа из украинских подземных хранилищ. Это на 15% меньше, чем в январе.
Об этом сообщает Оператор ГТС Украины.
Транспортировка газа из ЕС в Украину за этот период уменьшилась в 15 раз – до 29 млн куб. м. Динамика ре-экспорта и транспортировки газа в Украину связана с высокой загруженностью подземных газохранилищ как в ЕС, так и в Украине. Также на статистику влияет то, что февраль – календарно короткий месяц.
Инфографика: Оператор ГТС
«Поставщики и трейдеры, которые в летний период загрузили газ в украинские подземные хранилища в режиме «таможенный склад» и с применением услуги short-haul, в данный момент используют собственные запасы. Для этого благоприятное время, поскольку цены на энергетических биржах значительно выше, чем летом. Вместе с тем заказчики продолжают хранить газ в Украине. Это свидетельствует о том, что украинская газовая инфраструктура уже является частью энергетической системы ЕС, и мы должны углублять дальнейшую интеграцию с западными рынками», – прокомментировал Евгений Тодоров, коммерческий директор ОГТСУ.
Общим накопительным итогом ре-экспорт газа в январе-феврале 2021 года составил 433 млн куб. м. Из них 77% (или 333 куб. г) в режиме short-haul. Больше всего газа доставили в Венгрию – 268 млн куб. м, а также в Польшу – 112 млн куб. м и Словакию – 53 млн куб. м. Услугой воспользовались 18 трейдеров, из них 2 украинские компаний и 16 иностранных.
За январь-февраль 2021 года объемы транспортировки газа из ЕС в Украину составили 468 млн куб. м: из Польши – 91 млн куб. м, Словакии – 65 млн куб. м, Венгрии – 403 млн куб. м. Виртуальным реверсом (backhaul) импортировано 86%, или 403 млн куб. м. Практически весь газ был направлен для использования на внутреннем рынке Украины. Услугу заказали 18 трейдеров, из них 5 украинских компаний и 13 иностранных.
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