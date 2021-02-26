Razer представил «умные» очки

Американская компания Razer, занимающаяся разработкой и созданием профессионального игрового оборудования, представила свои первые «умные» очки Anzu.
Об этом сообщает The Verge.
Стоимость очков, которые будут иметь прямоугольную или круглую оправу, составляет 199,99 доллара.
В полный пакет также входят две пары линз – обычные, которые защищают на 35% от голубого света, и солнцезащитные, которые гарантируют 99% защиты от ультрафиолета.
Фото: The Verge
На каждой стороне установлено по одному 16-миллиметровому драйверу, что позволяет пользователям слушать музыку, отвечать на телефонные звонки и активировать голосового ассистента. Также Anzu поддерживает Bluetooth 5.1. Сама батарея может работать до пяти часов непрерывно и двух недель в режиме stand-by.
«Умные» очки уже доступны для заказов.
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