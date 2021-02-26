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НБУ добавил пятый банк для хранения и выдачи своей наличности

НБУ добавил пятый банк для хранения и выдачи своей наличности

АО «УкрСиббанк» стало пятым банком, который сможет проводить операции с запасами наличности Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает пресс-служба регулятора, банк будет обеспечивать другие финучреждения в регионах наличными, принимать от них ее излишки и изношенные деньги.

Соответствующее решение приняло правление Нацбанка 2 марта 2021 года. Перед этим УкрСиббанк письменно обратился в НБУ о намерении стать уполномоченным банком по хранению запасов наличности регулятора и предоставил всю необходимую информацию.

В частности, УкрСиббанк имеет 30-летний опыт работы по организации кассового обслуживания и более 22-летний опыт перевозки валютных ценностей и инкассации с использованием самых современных технологий.

Кроме этого, банк обладает разветвленной сетью обособленных подразделений на территории Украины, в частности, имеет кассовые центры в Запорожье, Днепре, Черкассах, Харькове, Ужгороде, Одессе, Львове, Виннице.

Благодаря расширению сети уполномоченных банков НБУ продолжит делегировать банкам часть функций, которые он сегодня выполняет в регионах, в рамках реализации Концепции организации наличного обращения в Украине.

«Это позволит постепенно переходить от частично делегированной модели организации наличного обращения, пока еще существующей в Украине, на делегированную модель», — отмечают в НБУ.

Суть делегированной модели организации наличного обращения состоит в том, что Национальный банк делегирует часть функций, которые он выполняет в регионах, другим участникам рынка — банкам и Cash-in-Transit (СИТ) компаниям.

На сегодняшний день функции хранения запасов наличности Национального банка и проведения операций с ними во всех регионах страны выполняют подразделения четырех уполномоченных банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ.

По материалам Дело
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