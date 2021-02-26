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Group CEO Moneyveo вошла в «ТОП-50 самых влиятельных женщин финтех-сферы Украины»

В условиях COVID-19 практически весь бизнес попал в состояние турбулентности, неопределенности и оказался на пороге кардинальных изменений. Но благодаря сверхбыстрой реакции топ-менеджмента, принятию дальновидных решений и максимальной концентрации ресурсов многим компаниям удалось не только выжить в этот период, но и вырасти, перестроив свои бизнес-процессы под новую реальность.

Конечно, без сильного и гибкого лидера, готового возглавить изменения, провести апгрейд бизнеса было бы невозможно. А если этот лидер, к тому же, обладает высоким эмоциональным интеллектом, развитыми коммуникативными навыками, то компания легко преодолеет любые кризисы и сложности.

Так, по итогам прошедшего года, Украинская ассоциация финтех и инновационных компаний составила рейтинг «ТОП-50 самых влиятельных женщин финтех-сферы Украины», которые способствовали развитию отрасли и оказали на нее самое сильное влияние. В список лидеров попала и Group CEO Moneyveo Алёна Андронникова. Рейтинг был создан при поддержке проекта USAID «Трансформация финансового сектора» и EFSE Development Facility.

Экспертное жюри Ассоциации оценивало вклад 192 женщин в развитие и популяризацию украинского финтеха. Из них были отобраны 50 лидеров – драйверов финансовой сферы: основатели финтех-компаний, стартапов, руководители банковских и небанковских учреждений, государственные управленцы. Среди победителей оказались: Инга Андреева (Mastercard), Алёна Дегрик Шевцова (Leogaming), Вера Платонова (Visa), Яника Мерило (Минцифра) и Group CEO Moneyveo Алёна Андроникова (Moneyveo).

В рамках презентации рейтинга Ассоциации Алёна Андроникова вместе с другими успешными бизнес-вумен Украины, приняла участие в панельной дискуссии «Управление изменениями. Как достичь успеха в период турбулентности». Участницы ответили на актуальные вопросы новой реальности: как COVID-19 изменил процесс управления в их компаниях, как они пережили период глобальной неопределенности, как организовали эффективную дистанционную работу, какие тенденции на рынке финансов они выделяют и как видят свои бизнес-процессы в будущем.

Размышляя об актуальных вызовах, которые стоят перед лидерами бизнеса, Алёна отметила, что в пост-карантинном мире очень важно научиться change management и продумать план действий:

«Нам в Moneyveo удалось быстро и без потери качества перестроиться на удаленную работу. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, наша бизнес-модель изначально была ориентирована на онлайн-бизнес. Мы работаем исключительно в «цифровом» мире, к тому же – с молодой аудиторией, которая хочет быстрых решений. Чтобы обеспечивать нужную скорость и безопасность, сотни наших бизнес-процессов оцифрованы и автоматизированы. Во-вторых, история внедрения дистанционного формата в Moneyveo началась задолго до карантина», – рассказала лидер Moneyveo.

А вот в организации работы бизнеса после отмены карантина, по мнению Group CEO Moneyveo, ставка будет делаться на гибридный формат: «Чистые онлайн- и офлайн-модели не будут работать. Оптимальный вариант в переходной период – смешанная бизнес-модель, которая позволит лучше синхронизировать корпоративные и личные ценности сотрудников, и при этом реализовывать стратегию развития бизнеса» – добавила Алёна.

Напомним, Group CEO Moneyveo Алёна Андроникова недавно вошла в тройку лидеров в категории «Эксперт года в сфере финтех» по версии PaySpace Magazine Awards. Именно в период деятельности Алёны лидер рынка небанковского кредитования компания Moneyveo достигла высоких результатов работы: перешагнула отметку в 1 000 000 клиентов, вышла на международный рынок, разработала новые технологичные кредитные продукты и сегодня успешно развивает marketplace потребительского онлайн-кредитования.

По материалам Moneyveo
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