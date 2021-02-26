В чем преимущества торговой платформы Binomo?

Binomo – что это и почему украинские трейдеры выбирают этот сайт для торговли? Долго ли требуется изучать трейдинг и разбираться со стратегиями, чтобы начать получать дополнительный доход? Сегодня o Биномо действительно часто спрашивают, и на большую часть вопросов ответы найдутся в обзоре.

Binomo в Украине – что это?

Нередко можно встретить на форумах отзывы (відгуки) о Биномо не только в положительном ключе. Но стоит понимать, что в действительности они не основаны на фактах. Например, что Binomo – это развод и мошенничество. Так, на официальном сайте представлена подробная опровергающая это мнение информация:

регулируется Международной Финансовой Комиссией – независимой организацией по урегулированию споров;

имеет сертификат качества торгов после аудита Verify My Trade;

награжден IAIR Awards и FE Awards как лучший брокер;

Awards и FE Awards как лучший брокер; имеет демо счет и бесплатные обучающие материалы.

Как заработать на Биномо?

Реально ли заработать дополнительный доход на binomo.com? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть его структуру.

Вход в личный кабинет

Для входа в личный кабинет на оф. сайте можно использовать Google аккаунт или пройти регистрацию по email:

1. Нажать “Войти” – “Регистрация”.

2. Указать email, пароль и выбрать валюту счета для ввода и вывода средств (нельзя изменить после регистрации).

3. Ознакомиться с Клиентским соглашением и согласиться с его условиями.

4. Нажать «Создать аккаунт» и активировать его по ссылке из письма от Биномо.

Обучение

Oбучение трейдингу на binomo.com – важный момент для начинающих трейдеров. Ресурс предоставляет для этого все необходимое: Словарь терминов, FAQ, Стратегии. Эти разделы и демо счет с виртуальной валютой помогут понять, как торговать на платформе, помогут разобраться в методиках и протестировать их.

Турниры

Турниры выполняют сразу несколько функций: позволяют проверить свои силы в трейдинге и дают возможность получить дополнительный доход. Участвовать в бесплатном турнире могут все зарегистрированные пользователи, а вот в платных – только владельцы счета Standard и выше. Узнать больше о каждом турнире можно в специальном разделе на сайте биномо.ком.

Приложение на iOS и Android

У Binomo также есть мобильное приложение, которое обеспечивает доступ к торгам в любом месте и в любое время. Скачать Binomo app на Android можно через Google Play, а для iOS – через App Store. Если вы столкнулись с проблемой загрузки приложения на Андройд, воспользуйтесь файлом Apk по ссылке. Функциональность приложения практически не отличается от компьютерной версии, и все же инструментов здесь меньше.

Отзывы

На YouTube можно увидеть много мнений об этой платформе и о том, как торговать на Binomo. Вот реальные отзывы нескольких пользователей:

Олег Осипов: “Лично для меня Биномо – один из самых лучших брокеров. Работал с разными, но здесь реально комфортно”.

Лена Фролова: “Выводил не раз и всегда без проблем. Научиться правильно торговать – важнее всего в таком деле”.

Виктор Мазур: “С этой платформой сотрудничаю уже около полугода. Пока все устраивает”.

Итог

Насколько реально сделать официальный сайт Binomo источником дополнительного дохода? Вполне, если приложить свои знания и опыт. Также стоит принять то, что риск в трейдинге есть всегда и порой можно сделать неверный прогноз, потеряв часть средств депозита. Поэтому так важно постоянно повышать свои торговые навыки и не пренебрегать демо счетом, чтобы тестировать стратегии.