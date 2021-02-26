Lenovo выпустила новую серию ноутбуков

Компания Lenovo представила в Украине первый в мире ноутбук с экраном, который сгибается, ThinkPad X1 Fold. Производитель называет устройство революцией в создании ноутбуков: он весит меньше 1 кг и помещается даже в карман пальто.

OLED

13,3-дюймовый экран, который складывается вдвое, не единственное преимущество ThinkPad X1 Fold.-матрица с разрешением 2К (2048×1536 пикселей), яркость до 300 нит и контрастность 5000:1 обеспечивают четкую реалистичную картинку для большинства типичных сценариев использования. Необходимо работать, но нет возможности постоянно заряжать устройство? X1 Fold работает до 10,6 часов в режиме просмотра видео, а технология Rapid Charge позволяет зарядить ноутбук до 80% за 60 минут.

Технические характеристики Lenovo ThinkPad X1. Fold Процессор: Intel Core i5-L16G7 10-го поколения (в максимальной конфигурации). Операционная система: Windows 10 Pro (в максимальной конфигурации) Дисплей: 13.3” 2К (2080×1536 пикселей) OLED, сенсорный, 300 нит.



Графика: интегрированная Intel UHD Graphics. Оперативная память: до 8 ГБ LPDDR4X-4266 МГц Накопитель: SSD: 512 ГБ (в максимальной конфигурации). Батарея: 50 Вт/ч, с поддержкой Rapid Charge. Аудиосистема: Dolby Atmos, два стереодинамика мощностью по 1 Вт. Порты: 2 х USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort), combo jack 3.5mm (audio/microphone). Сеть: WiFi 6, Bluetooth 5.1. Габариты: 235,6 х 158 х 27,8 мм. Вес: 0,999 кг. Цвет: Черный (Black). ThinkPad X1 Fold от Lenovo – полноценная замена классического ноутбука, если пользователь все время в движении и имеет мало времени для офисной работы.

Устройство легкое, портативное, мультифункциональное и поддерживает полноразмерные возможности. Его корпус выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна с кожаным покрытием. Новинка унаследовала традиционные для линейки ThinkPad преимущества: защиту данных, надежность и долговечность. Это подтверждают стресс-тесты и циклы многократного сгибания экрана. Устройство, созданное, чтобы всегда быть на связи и оставаться производительным, работает на базе процессоров Intel Core с технологией Intel Hybrid и получило операционную систему Windows 10.