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Вступил в силу приказ Минфина об общем транзите

Вступил в силу приказ Минфина об общем транзите

С 5 марта вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 26 февраля, который необходим для применения режима общего транзита в Украине.

Как сообщает пресс-центр ведомства, документ регулирует порядок прохождения таможни в режиме совместного транзита.

Порядок выполнения таможенных формальностей с использованием электронной транзитной системы. Среди них – помещение товаров в режим совместного транзита и снятие с контроля операции режима на таможенной территории Украины.

Порядок и особенности допуска транспорта к перевозке товаров под таможенными пломбами в режиме совместного транзита.

Разработанный приказ является очередным шагом для присоединения Украины к Конвенции о процедуре общего транзита, уточнили в Минфине.

Ранее в Кабмине сообщали, что в январе право экспорта в Европейский Союз имели уже 362 украинских предприятия, которые производят продукцию животного происхождения. В целом Украина достигла прогресса в подготовке к присоединению к Конвенции об общем транзите.

По материалам УБР
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