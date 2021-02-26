Вступил в силу приказ Минфина об общем транзите

С 5 марта вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 26 февраля, который необходим для применения режима общего транзита в Украине.

Как сообщает пресс-центр ведомства, документ регулирует порядок прохождения таможни в режиме совместного транзита.

Порядок выполнения таможенных формальностей с использованием электронной транзитной системы. Среди них – помещение товаров в режим совместного транзита и снятие с контроля операции режима на таможенной территории Украины.

Порядок и особенности допуска транспорта к перевозке товаров под таможенными пломбами в режиме совместного транзита.

Разработанный приказ является очередным шагом для присоединения Украины к Конвенции о процедуре общего транзита, уточнили в Минфине.

Ранее в Кабмине сообщали, что в январе право экспорта в Европейский Союз имели уже 362 украинских предприятия, которые производят продукцию животного происхождения. В целом Украина достигла прогресса в подготовке к присоединению к Конвенции об общем транзите.