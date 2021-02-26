Xiaomi анонсировала Redmi Note 10 Pro: названы цены

Компания Xiaomi 4 марта провела в Пекине презентацию, на которой анонсировала глобальную серию бюджетных смартфонов Redmi Note 10 — это обновление популярных прошлогодних моделей Redmi Note 9.
Одновременно с глобальной премьерой Redmi Note 10 были раскрыты подробности украинского выхода новинок.
В новой линейке — четыре модели: Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 и Redmi Note 10 5G. Эти четверо из ларца практически одинаковы с лица, но отличаются по техническим характеристикам. Пожалуй, наиболее интересной из квартета в плане сочетания характеристик и цены является модель Redmi Note 10 Pro — за 7699 гривен тут и 120-герцовый экран, и «игровой» процессор Snapdragon 732G, и квадрокамера с основным модулем на 108 Мп.
Цены и сроки поступления в продажу.
Первым в украинскую розницу поступит Redmi Note 10 Pro — с 13 марта он появится на сайте и в офлайн-магазинах «Алло», а также в авторизованных магазинах Mi Store. За день до этого пройдет молниеносная распродажа, в рамках которой ограниченная партия смартфонов будет предлагаться по сниженной акционной цене (ее обещают назвать в ближайшие дни). Следом в начале апреля выйдет базовый Redmi Note 10, а Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G ожидаются только в мае.
Официальные цены: Redmi Note 10 Pro — 7699 гривен за версию 6/64 ГБ. Redmi Note 10 — 5499 гривен за версию 4/64 ГБ. Redmi Note 10S и Redmi Note 10 5G — их цены обещают сообщить ближе к старту продаж.
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