Межбанк: предпраздничный день наложит свой отпечаток на поведение рынка

Приближение 8 марта и короткий предпраздничный день во многих компаниях и организациях наложит свой отпечаток на поведение валютного рынка в эту пятницу.
Во-первых, это снизит общие объемы операций на межбанке. По нашим прогнозам, объем операций 5 марта на межбанке будет находиться в пределах не более $ 130−150 млн при совершении до 440−490 сделок. Сработает как эффект последнего дня недели, так и фактор долгоиграющих выходных. Понедельник — праздник и поэтому многие компании предпочтут сразу перенести свои валютные сделки на вторник, чтобы «не зависать» с подобными расчетами на три дня.
Во-вторых, изменится сам характер сессии пятницы. Клиенты постараются закрыть все свои валютные сделки в первой половине дня, что приведет к всплеску активности на межбанке в период с 10:30 до 14:00. После обеда будет наблюдаться уже полный штиль с одиночными операциями отдельных банков. В том числе и сугубо спекулятивными, так как при отсутствии большого объема операций спекулянтам очень легко «гонять» курс в нужную им сторону за счет проведения мелких сделок.
В-третьих, вчерашнее очередное снижение курса доллара и евро может спровоцировать отдельных потенциальных покупателей на покупку валюты в том случае, если они решат, что «дно» по котировкам достигнуто. К ним прибавятся и «дочки» иностранных компаний, выводящие дивиденды. Поэтому в первой половине дня возможны периодические перекосы спроса и предложения при выходе на торги подобных крупных клиентов.
Но в целом, участники рынка утром настроены достаточно благодушно. Впереди 8 марта и большинство клиентов постарается максимально быстро закрыть все свои хозяйственные операции в гривне и валюте, чтобы спокойно уйти на три дня праздновать. При значительных перекосах спроса и предложения, на межбанке возможно появление Нацбанка с быстрой интервенцией, чтобы выровнять рынок и не допустить резких колебаний курса.
Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua в пятницу будут в пределах:
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,68 / 27,71
евро — 33,32 / 33,36
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