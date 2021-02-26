Межбанк: предпраздничный день наложит свой отпечаток на поведение рынка

Приближение 8 марта и короткий предпраздничный день во многих компаниях и организациях наложит свой отпечаток на поведение валютного рынка в эту пятницу.

Во-первых, это снизит общие объемы операций на межбанке. По нашим прогнозам, объем операций 5 марта на межбанке будет находиться в пределах не более $ 130−150 млн при совершении до 440−490 сделок. Сработает как эффект последнего дня недели, так и фактор долгоиграющих выходных. Понедельник — праздник и поэтому многие компании предпочтут сразу перенести свои валютные сделки на вторник, чтобы «не зависать» с подобными расчетами на три дня.

Во-вторых, изменится сам характер сессии пятницы. Клиенты постараются закрыть все свои валютные сделки в первой половине дня, что приведет к всплеску активности на межбанке в период с 10:30 до 14:00. После обеда будет наблюдаться уже полный штиль с одиночными операциями отдельных банков. В том числе и сугубо спекулятивными, так как при отсутствии большого объема операций спекулянтам очень легко «гонять» курс в нужную им сторону за счет проведения мелких сделок.

В-третьих, вчерашнее очередное снижение курса доллара и евро может спровоцировать отдельных потенциальных покупателей на покупку валюты в том случае, если они решат, что «дно» по котировкам достигнуто. К ним прибавятся и «дочки» иностранных компаний, выводящие дивиденды. Поэтому в первой половине дня возможны периодические перекосы спроса и предложения при выходе на торги подобных крупных клиентов.

Но в целом, участники рынка утром настроены достаточно благодушно. Впереди 8 марта и большинство клиентов постарается максимально быстро закрыть все свои хозяйственные операции в гривне и валюте, чтобы спокойно уйти на три дня праздновать. При значительных перекосах спроса и предложения, на межбанке возможно появление Нацбанка с быстрой интервенцией, чтобы выровнять рынок и не допустить резких колебаний курса.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua в пятницу будут в пределах:

доллар — коридор 27,60- 27,80 грн,

евро — коридор 32,90 — 33,25 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,50 — 27,85 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 25 коп.

Евро: в банках коридор 32,90 — 33,50 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,00 — 33,35 грн при спреде от 20 до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 27,68 / 27,71

евро — 33,32 / 33,36

Курсы валют на Межбанке

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