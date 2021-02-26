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«Рекордный» спиртзавод продали вдвое дешевле на повторном аукционе

«Рекордный» спиртзавод продали вдвое дешевле на повторном аукционе

Вишняковское место осуществления деятельности повторно выставили на аукцион, завод «Укрспирта» «ушел с молотка» за 101,2 млн грн — на первом аукционе за него хотели отдать 234 млн грн.

Об этом сообщает Фонд госимущества.

«4 марта состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП „Укрспирт“ (спиртовое производство), по результатам которого в госбюджет должны поступить 101,2 млн грн», — сообщили в ФГИ.

По информации Фонда, за активы соревновались 6 участников. Цена со стартовых 21,18 млн грн выросла до 101,21 млн грн. Победило в аукционе ООО «СПИРИТ ЭТИЛ».

Объект расположен в селе Вишняки Хорольского района Полтавской области, был основан еще в 1776 году и модернизирован в 2015-ом.

Для завершения процесса приватизации победитель аукциона должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и провести расчет.

Ранее ФГИ также отмечал, что в случае отказа от лота победитель аукциона должен будет уплатить в бюджет стоимость гарантийного взноса — около 2 млн грн.

По материалам Економічна Правда
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