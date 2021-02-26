В 2020 году поставки eSIM увеличились на 83% во всем мире

Данные мониторинга рынка, опубликованные Trusted Connectivity Alliance (TCA), показывают значительный глобальный рост eSIM в 2020 году, при этом поставки eSIM увеличились на 83% в годовом исчислении во всем мире и достигли 309 миллионов единиц.

TCA – единственная организация, которая предоставляет количественный глобальный обзор поставок eSIM, что отражает большой процент среди поставщиков eSIM в ее составе.

Увеличение поставок eSIM в основном было обусловлено продолжающимся выпуском новых моделей телефонов, устройств IoT и умных часов с поддержкой eSIM по всему миру. Регулирование, такое как европейская инициатива eCall, также способствовало расширению развертывания eSIM в автомобилях.

Помимо увеличения поставок eSIM, данные TCA показывают, что потребители и промышленность все чаще используют функциональность eSIM там, где она доступна. Об этом свидетельствуют транзакции профиля eSIM, то есть количество загрузок профиля оператора мобильной сети (MNO) на устройство, увеличившееся более чем на 300% в прошлом году. Этот рост был поддержан развитием инфраструктуры eSIM. Количество платформ eSIM Subscription Manager (SM), развернутых по всему миру, которые обеспечивают удаленное выделение ресурсов и управление жизненным циклом eSIM, увеличилось с 270 в 2019 году до 687 в 2020 году.

«Последние рыночные данные TCA отражают способность технологии eSIM обеспечивать гибкие возможности подключения и динамическую безопасность, необходимые для удовлетворения потребностей нашего подключенного общества как сейчас, так и в будущем», – комментирует Клаус Дитце, председатель Совета TCA.

«В связи с продолжающимся ростом числа потребителей, устройств IoT и M2M с поддержкой eSIM, а также с увеличением использования функций eSIM, закладываются основы для значительного и устойчивого роста. А постоянное расширение поддерживающей инфраструктуры означает, что мы также можем предвидеть новые бизнес-возможности для заинтересованных сторон благодаря предоставлению услуг персонализации eSIM, управления жизненным циклом и безопасности».