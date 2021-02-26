Apple представила новую функцию для сохранения фото и видео

Компания Apple представила новую функцию, которая поможет пользователям iPhone сохранить большое количество сделанных фотографий и видео.
Об этом сообщает CNBC.
Новая функция позволит скопировать все фотографии в Apple Photos и сохранить их в Google Photos. Таким образом, пользователям iPhone станет намного легче переходить на смартфоны с операционной системой Android.
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Также функция может быть использована как бэкап для Apple Photos.
Отмечается, что время переноса массива фото и видео с Apple Photos на Google Photos будет зависеть от его размеров.
Фото: CNBC
Например, если пользователь хочет скопировать 117 Гб данных из более 20 тысяч фотографий и более 800 видео, то ему потребуется подождать от 3 до 7 дней на завершение процесса переноса.
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