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Apple представила новую функцию для сохранения фото и видео

Apple представила новую функцию для сохранения фото и видео

Компания Apple представила новую функцию, которая поможет пользователям iPhone сохранить большое количество сделанных фотографий и видео.

Об этом сообщает CNBC.

Новая функция позволит скопировать все фотографии в Apple Photos и сохранить их в Google Photos. Таким образом, пользователям iPhone станет намного легче переходить на смартфоны с операционной системой Android.

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Также функция может быть использована как бэкап для Apple Photos.

Отмечается, что время переноса массива фото и видео с Apple Photos на Google Photos будет зависеть от его размеров.


Фото: CNBC

Например, если пользователь хочет скопировать 117 Гб данных из более 20 тысяч фотографий и более 800 видео, то ему потребуется подождать от 3 до 7 дней на завершение процесса переноса.

По материалам УКРИНФОРМ
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