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Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественным деятелям, которых можно вакцинировать остаточными дозами», — сказал он.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

«Алгоритм до конца завтрашнего дня будет детально представлен», — резюмировал санврач.

Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередную прививку общественных деятелей.

Позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что внеочередная вакцинация от коронавируса будет платной.

По материалам РБК-Украина
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