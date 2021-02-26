Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

«Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественным деятелям, которых можно вакцинировать остаточными дозами», — сказал он.

Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.

«Алгоритм до конца завтрашнего дня будет детально представлен», — резюмировал санврач.

Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередную прививку общественных деятелей.

Позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что внеочередная вакцинация от коронавируса будет платной.