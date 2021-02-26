Минздрав разработает алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса

Оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины разработает специальный алгоритм внеочередной вакцинации от коронавируса. Вопрос создания алгоритма рассмотрят на завтрашнем заседании.
Об этом на пресс-конференции рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Завтра на оперативном штабе мы сделаем четкий алгоритм, поскольку поступают вопросы и растет запрос общества, кто именно относится к публичным общественным деятелям, которых можно вакцинировать остаточными дозами», — сказал он.
Ляшко добавил, что министерство все равно будет настаивать на том, чтобы в первую очередь вакцинировали именно группы риска.
«Алгоритм до конца завтрашнего дня будет детально представлен», — резюмировал санврач.
Напомним, в Украине изменили национальный план вакцинации, разрешив внеочередную прививку общественных деятелей.
Позже в Центре общественного здоровья назвали условия внеочередной вакцинации от коронавируса.
Кроме того, премьер Денис Шмыгаль заявил, что внеочередная вакцинация от коронавируса будет платной.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреляВчера, 14:02 - 2289 16
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиПозавчера, 14:04 - 6531 10
Стартовали продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу SpaceВчера, 12:55 - 1148 3
Как правительство узаконит фрилансеровПозавчера, 21:01 - 1598 3
Госбанк отсудил 6 миллиардов у застройщика небоскребов возле центрального ЗАГСа в КиевеВчера, 09:45 - 1203 3
Жизнь в пригороде: сколько стоят квартиры под Киевом (инфографика)Вчера, 13:05 - 3409
НБУ повысил учетную ставкуВчера, 14:20 - 3039
Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреляВчера, 14:02 - 2289 16
Что будет с курсом гривны в 2021 году: НБУ дал прогнозВчера, 19:01 - 1992
На «Украинскую биржу» зашли ценные бумаги американских IT-гигантовВчера, 15:00 - 1659
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 551 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 1019
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2140
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1858 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1695 5