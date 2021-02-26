Игорный бизнес: Рада отклонила законопроекты, устраняющие правовую коллизию

Верховная Рада отклонила законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (относительно устранения противоречия относительно порядка формирования Уполномоченного органа)” и два альтернативных ему.
За принятие этих законопроектов в первом чтении проголосовали меньше минимально необходимых 226-ти депутатов. Парламентариям также не удалось ни один из проектов отправить на доработку.
Законопроекты имели целью устранить коллизии в Законе “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” в части формирования Уполномоченного органа.
Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (законопроект № 2285-д). Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 27 июля, а Президент Владимир Зеленский – 11 августа.
Закон вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и создает исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.
В то же время, он содержит положения, которые не согласуются между собой и образуют коллизии.
В частности, закон предусматривает, что председатель и члены уполномоченного органа назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров по результатам конкурса в порядке, определенном этим законом, а конкурсная комиссия образуется при Кабинете Министров. В то же время закон также содержит положения, предусматривающие формирование комиссии комитетом Верховной Рады.
Министр Кабинета Министров Олег Немчинов 23 сентября проинформировал, что правительство решило создать в Украине Комиссию по азартным играм и лотереям. В ней будет работать 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии. Она будет расположена в Киеве, на бульваре Леси Украинки, 26.
КМУ 21 октября назначил Ивана Рудого председателем этого органа, а также двух из шести членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.
До этого более 10 лет в Украине действовал запрет игорного бизнеса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 5889 6
Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля3 ч. назад - 1137 4
Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налоговВчера, 15:36 - 735 4
Стартовали продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу Space4 ч. назад - 675 3
Как правительство узаконит фрилансеровВчера, 21:01 - 1240 3
НБУ повысил учетную ставку3 ч. назад - 1817
Реновация жилья ударит по карманам жильцовВчера, 20:01 - 1476
Как правительство узаконит фрилансеровВчера, 21:01 - 1240 3
Жизнь в пригороде: сколько стоят квартиры под Киевом (инфографика)4 ч. назад - 1148
Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля3 ч. назад - 1137 4
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 516 1
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 983
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2088
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1820 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1664 5