0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Игорный бизнес: Рада отклонила законопроекты, устраняющие правовую коллизию

Игорный бизнес: Рада отклонила законопроекты, устраняющие правовую коллизию

Верховная Рада отклонила законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (относительно устранения противоречия относительно порядка формирования Уполномоченного органа)” и два альтернативных ему.

За принятие этих законопроектов в первом чтении проголосовали меньше минимально необходимых 226-ти депутатов. Парламентариям также не удалось ни один из проектов отправить на доработку.

Законопроекты имели целью устранить коллизии в Законе “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” в части формирования Уполномоченного органа.

Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (законопроект № 2285-д). Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 27 июля, а Президент Владимир Зеленский – 11 августа.

Закон вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и создает исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

В то же время, он содержит положения, которые не согласуются между собой и образуют коллизии.

В частности, закон предусматривает, что председатель и члены уполномоченного органа назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров по результатам конкурса в порядке, определенном этим законом, а конкурсная комиссия образуется при Кабинете Министров. В то же время закон также содержит положения, предусматривающие формирование комиссии комитетом Верховной Рады.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов 23 сентября проинформировал, что правительство решило создать в Украине Комиссию по азартным играм и лотереям. В ней будет работать 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии. Она будет расположена в Киеве, на бульваре Леси Украинки, 26.

КМУ 21 октября назначил Ивана Рудого председателем этого органа, а также двух из шести членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

До этого более 10 лет в Украине действовал запрет игорного бизнеса.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.