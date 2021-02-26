Игорный бизнес: Рада отклонила законопроекты, устраняющие правовую коллизию

Верховная Рада отклонила законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (относительно устранения противоречия относительно порядка формирования Уполномоченного органа)” и два альтернативных ему.

За принятие этих законопроектов в первом чтении проголосовали меньше минимально необходимых 226-ти депутатов. Парламентариям также не удалось ни один из проектов отправить на доработку.

Законопроекты имели целью устранить коллизии в Законе “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” в части формирования Уполномоченного органа.

Напомним, Верховная Рада 14 июля приняла закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” (законопроект № 2285-д). Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал его 27 июля, а Президент Владимир Зеленский – 11 августа.

Закон вводит комплексное регулирование рынка азартных игр в Украине и создает исключительный перечень видов деятельности в сфере азартных игр, разрешенных в Украине.

В то же время, он содержит положения, которые не согласуются между собой и образуют коллизии.

В частности, закон предусматривает, что председатель и члены уполномоченного органа назначаются на должности и освобождаются от должностей Кабинетом Министров по результатам конкурса в порядке, определенном этим законом, а конкурсная комиссия образуется при Кабинете Министров. В то же время закон также содержит положения, предусматривающие формирование комиссии комитетом Верховной Рады.

Министр Кабинета Министров Олег Немчинов 23 сентября проинформировал, что правительство решило создать в Украине Комиссию по азартным играм и лотереям. В ней будет работать 230 человек, в том числе председатель и 6 членов комиссии. Она будет расположена в Киеве, на бульваре Леси Украинки, 26.

КМУ 21 октября назначил Ивана Рудого председателем этого органа, а также двух из шести членов комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

До этого более 10 лет в Украине действовал запрет игорного бизнеса.