Стартовали продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу Space

3 марта компании Perfect Group и SAGA Development открыли продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу Space.
Проект предполагает реконструкцию здания института «Киевпроект» на улице Богдана Хмельницкого в современное полифункциональное пространство, объединяющее офисы, шоу-румы ведущих технологичных брендов, собственный кинотеатр, модные бутики, кафе и рестораны, детский центр, жилую часть, подземные паркинги и открытое общественное пространство, которое станет новой точкой притяжения в центре Киева.
Старту проекта предшествовали три года поиска оптимального сценария реновации, пространственные и социологические исследования, которые помогли сформировать микс функций, необходимый современному центру Киева.
На первых 8 этажах KYЇVPROEKT Citу Space будут находиться семь тематических лабов:
Общая площадь коммерческих помещений – 29 897 кв. м.
С 9-го по 24-й этажи дома расположатся 272 квартиры со свободными планировками. Девелоперы решили не возводить перегородки в комнатах, чтобы у жителей было больше свободного места и больше возможностей для организации своего пространства. Площадь квартир – от 48 до 130 кв. м. На территории будет создано полуприватное пространство для жителей, к которому будет закрыт доступ посторонним.
Также внутри KYЇVPROEKT Citу Space предусмотрено открытое общественное пространство для всех киевлян. Здесь будет организована главная площадь с летними площадками и амфитеатром, где посетители смогут сидеть на лестнице в тени деревьев. Вход на главную площадь будет осуществляться через пассаж.
Для хранения авто предусмотрен подземный паркинг на 179 мест.
В 5 минутах пешком от KYЇVPROEKT Citу Space расположена главная улица столицы – Крещатик. Рядом Национальная опера Украины, театр им. Леси Украинки, банки, современные бизнес-центры, учреждения известных рестораторов и торговые центры, станции метро «Театральная» и «Золотые ворота».
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