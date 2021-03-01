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Стартовали продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу Space

3 марта компании Perfect Group и SAGA Development открыли продажи квартир в KYЇVPROEKT Citу Space.

Проект предполагает реконструкцию здания института «Киевпроект» на улице Богдана Хмельницкого в современное полифункциональное пространство, объединяющее офисы, шоу-румы ведущих технологичных брендов, собственный кинотеатр, модные бутики, кафе и рестораны, детский центр, жилую часть, подземные паркинги и открытое общественное пространство, которое станет новой точкой притяжения в центре Киева.

Старту проекта предшествовали три года поиска оптимального сценария реновации, пространственные и социологические исследования, которые помогли сформировать микс функций, необходимый современному центру Киева.

На первых 8 этажах KYЇVPROEKT Citу Space будут находиться семь тематических лабов:

  • Fashion Lab с шоу-румами украинских и международных брендов, бутиками аксессуаров, косметики и парфюмерии;
  • Healthy Lab, где будут работать СПА и фитнес-центр, спортивные магазины и магазины спортивного питания;
  • Smart Lab с флагманскими магазинами гаджетов и бытовой техники, VR-space и шоу-рум украинских технологичных брендов;
  • Education Lab – пространство для лекций, конференций, презентаций, общественных дискуссий, а также образовательная платформа и коворкинг;
  • Kids Lab, который объединит детскую образовательную платформу и развлекательные центры;
  • Media Lab со студией видео- и звукозаписи, мини-кинотеатром и выставочным залом;
  • Kitchen Lab предусматривает супермаркет, магазины деликатесов, фудкорт и панорамный ресторан.

Общая площадь коммерческих помещений – 29 897 кв. м.

С 9-го по 24-й этажи дома расположатся 272 квартиры со свободными планировками. Девелоперы решили не возводить перегородки в комнатах, чтобы у жителей было больше свободного места и больше возможностей для организации своего пространства. Площадь квартир – от 48 до 130 кв. м. На территории будет создано полуприватное пространство для жителей, к которому будет закрыт доступ посторонним.

Также внутри KYЇVPROEKT Citу Space предусмотрено открытое общественное пространство для всех киевлян. Здесь будет организована главная площадь с летними площадками и амфитеатром, где посетители смогут сидеть на лестнице в тени деревьев. Вход на главную площадь будет осуществляться через пассаж.

Для хранения авто предусмотрен подземный паркинг на 179 мест.

В 5 минутах пешком от KYЇVPROEKT Citу Space расположена главная улица столицы – Крещатик. Рядом Национальная опера Украины, театр им. Леси Украинки, банки, современные бизнес-центры, учреждения известных рестораторов и торговые центры, станции метро «Театральная» и «Золотые ворота».

По материалам KyivProekt
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