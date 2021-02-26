Украинцы уже задекларировали более 10 миллиардов гривен

По состоянию на 3 марта украинцы подали почти 60 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, в которых задекларирован общий доход в сумме 10,3 млрд грн.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
«К уплате определены налоговые обязательства на сумму 323,4 млн грн, из них 280,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 42,7 млн грн военного сбора», — заявляют в налоговой.
Где задекларировали больше:
Налоговая скидка:
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*Воспользоваться налоговой скидкой можно только до конца года — на последующие годы такое право не переносится. Последний день подачи декларации для получения налоговой скидки —
«Обращаем внимание, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах — 30 апреля 2021 года», — напомнили в ГНС.
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