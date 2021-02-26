Украинцы уже задекларировали более 10 миллиардов гривен

По состоянию на 3 марта украинцы подали почти 60 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, в которых задекларирован общий доход в сумме 10,3 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

«К уплате определены налоговые обязательства на сумму 323,4 млн грн, из них 280,7 млн грн налога на доходы физических лиц и 42,7 млн грн военного сбора», — заявляют в налоговой.

Где задекларировали больше:

первенство по доходности бюджета принадлежит столице — к уплате задекларировано 82,2 млн грн налоговых обязательств;

во Львовской области задекларировано к уплате почти 42 млн грн;

в Запорожской — 20 млн грн;

наибольшая сумма задекларирована жителем Львовщины — 35,5 млн гривен.

Налоговая скидка:

количество граждан, которые с начала года задекларировали право на налоговую скидку, составляет 14 тыс. лиц;

сумма налога на доходы физических лиц, определенная налогоплательщиками к возврату — 50 млн грн;

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больше всего граждане декларируют право на налоговую скидку по расходам, понесенным в пользу учебных заведений — подано 11 тыс. деклараций и по расходам на уплату страховых платежей и пенсионных взносов — 2,2 тыс. деклараций.

*Воспользоваться налоговой скидкой можно только до конца года — на последующие годы такое право не переносится. Последний день подачи декларации для получения налоговой скидки — 31.12.2021 включительно.

«Обращаем внимание, что последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах — 30 апреля 2021 года», — напомнили в ГНС.

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