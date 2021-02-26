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Минфин утвердил финплан Укрэнерго на 2021 год

Минфин утвердил финплан Укрэнерго на 2021 год

Министерство финансов утвердило финансовый план НЭК Укрэнерго на 2021 год с чистой прибылью на уровне 171,4 млн грн.

План составлен из расчета действующих тарифов компании на услуги по передаче — 293,93 грн/МВт*ч, и на услуги по диспетчеризации — 39,41 грн/МВт*ч, сообщили в компании.

Основные показатели финансового плана Укрэнерго на 2021 год:

  • доходы — 79,79 млрд грн;
  • чистая прибыль — 0,17 млрд грн;
  • отчисления в бюджет — 1,24 млрд грн;
  • расходы на ПСО и компенсация ограничений ВИЭ — 29,03 млрд грн;
  • операции на балансирующем рынке — 24,99 млрд грн.

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«При этом объем выручки от услуг по передаче, с которого должна финансироваться основная деятельность компании, почти в 2,5 раза меньше объема выручки, предназначенного для ПСО и компенсации ограничений ВИЭ (11,8 млрд грн против 29,03 млрд грн)», — заявили в компании.

Также в Укрэнерго сообщили, что компания не будет платить дивиденды с учетом отрицательный финрезультат по итогам 2020 года.

Плановый объем передачи электроэнергии в 2021 году включительно с импортом/экспортом предусмотрен на уровне 138,96 млн МВт*ч.

По материалам НВ
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