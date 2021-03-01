Готовность Северного потока-2 оценивают в 98%

Немецкий концерн Uniper оценивает готовность газопровода Северный поток-2 в 98%.

Об этом сообщил топ-менеджер компании в четверг, 4 марта. При этом в России в середине февраля заявляли о готовности проекта на 95%.

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«Это бизнес-проект завершен на 98%. И мы с нетерпением ждем, когда он будет завершен полностью», — сказал он.

«Внимательно следим за тем, как идет строительство трубопровода. Мы считаем, что ситуация достаточно хорошая — Россия обещает завершить строительство, мы не видим никаких технических рисков», — добавил представитель компании.

При этом в Uniper не исключают возможности незавершения строительства Северного потока-2 из-за санкций США.

«Uniper является финансовым инвестором проекта Северный поток-2. В связи с этим сохраняется риск невозврата инвестиций от проектной компании Nord Stream 2 AG в случае незавершения проекта. Главным риском для завершения проекта являются действующие и потенциальные санкции США», — говорится в отчете компании.

Uniper отмечает, что сейчас санкции США распространены на суда-трубоукладчики и их владельцев, но на фоне политической напряженности между Россией и США санкции США представляют риск и для группы Uniper.

«Говоря о проекте Северный поток-2, группа Uniper действует в полном соответствии с санкционными требованиями», — говорится в отчете.