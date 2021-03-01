Честность и антифрод-системы: как МФО борются за клиента в 2021

Рынок МФО пережил сложнейшие потрясения в 2020: смена регулятора, новые требования к лицензированию, качеству портфеля, удаленной идентификации. Все это наложилось на коронакризис, карантин, переход на удаленную работу, ощутимое снижение доходов населения.

Кто-то вынужден был уйти насовсем, а кто-то принял вызов, перестроил свои бизнес-модели, внедрял инновационные технологии, искал и находил новые ниши, развивал продукты и клиентский сервис.

Finance.ua уже несколько лет проводит оценку удобства и качества обслуживания в МФО, анализирует сайты, прозрачность условий предоставления займов, скорость реакции на запросы клиентов.

В рамках конкурса FinAwards-2021 мы спросили у представителей рынка небанковского кредитования, что они сегодня могут предложить украинцу и с помощью чего ведут борьбу за своего клиента.

«Клиенты выбирают честных, – сразу заявил нам директор Clon credit Николай Рохманийко. – Хотите, чтобы вас любили клиенты – будьте с ними предельно честными. К примеру, сегодня у нас высокий рейтинг. Но мы не один год на рынке доказывали свой статус путём качественного взаимодействия с множеством партнёров и клиентов. Это долгий путь, который превращается в достижение цели», – заявил Рохманийко.

Однако с каждым годом на рынке становится все больше честных компаний. За этим внимательно следит НБУ. И как же выделяться среди них?

Алена Андроникова, СЕО компании Moneyveo, утверждает, что для того, чтобы завоевать своего клиента, его надо слышать и быть готовыми меняться вместе с ним.

«Казалось бы, это просто и очевидно. Однако иногда бизнес становится на путь формирования потребностей, а не поиска их. И все дальше уходит от своего клиента. Мы четко знаем, что наша аудитория хочет получать финансовые услуги быстро, в формате 24/7 и безопасно. И именно такие возможности мы ей предоставляем», – рассказала Андроникова.



Алена Андроникова, СЕО Moneyveo

Эксперты также утверждают, что важно вкладывать в нишу безопасности клиентов. Чем более защищенным чувствует себя человек, тем ближе он будет.

«Особенное внимание уделяем защищенности наших продуктов и сервисов. Для нас это всегда было одним из приоритетных направлений», – подчеркивает Андроникова.

По ее словам, чтобы обезопасить клиентов, Moneyveo использует триангулярный метод аутентификации (сверяют данные заемщика, БКИ и картодержателя. – Ред.), внешние антифрод-системы (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством». – Ред.), а в 2020 году компания первой в своей сфере получила сертификацию PCI DSS Service Provider Level 1.

Андроникова отмечает, что Мoneyveo успешно прошла 2020 и удержала спрос даже в период жесткого локдауна.

«В 2020 году объём выданных средств составил около 40% от общего объёма выдач за весь период работы компании. В сравнении с 2019 годом наша база клиентов выросла на 25%, а услугами Moneyveo регулярно пользуется более 1 млн украинцев. На сегодня компания выдала более 5 млн кредитов на общую сумму более 20 млрд грн», – поведала СЕО компании Moneyveo.

Другой представитель МФО, директор финансового сервиса «ШвидкоГроші» Александр Холод утверждает, что хороший продукт обязательно должен быть дополнен постоянством компании.



Директор «ШвидкоГроші» Александр Холод

«В нашем бизнесе важно постоянство, хороший продукт и ориентация на клиента – это и формирует имидж и успех на рынке. У нас самый высокий уровень одобрения среди финансовых компаний 2 из 3-х. Мы ценим клиента, поэтому идем ему навстречу в случае трудностей с возвратом кредита. Находимся в лидерах вот уже 10 лет», – рассказал Холод.

Конечно, коронакризис в 2020 году значительно отяготил все обстоятельства, тотально изменив реальность, в которой мы живем. В таких условиях завоевать своего клиента стало еще сложнее.



Директор по маркетингу CCloan, Анна Моисеева

По мнению Анны Моисеевой, директора по маркетингу CCloan, непревзойденным орудием в таких условиях является готовность идти навстречу клиенту.

«Наша компания прошла проверку коронакризисом: мы ни на день не останавливали выдачи и финансово поддерживали клиентов. Стратегия поддержки была и остается в приоритете», – утверждает Моисеева.

При этом качество обслуживания и безопасность сервисов на первых ролях. Про это напомнила директор CCloan Наталья Клевакина.



Наталья Клевакина, директор CCloan

«Нынешний рынок перенасыщен количеством финансовых компаний. Поэтому на первое место выходит высокое качество обслуживания и безопасность сервиса. Мы в CCloan регулярно совершенствуем алгоритмы шифрования личных данных клиентов, используем новейшие сертификаты безопасности, сотрудничаем с сервисами удаленной идентификации BankID и Дія, а также проходим аудит безопасности несколько раз в год», – рассказала она.

Как подчеркивает Марина Крутько, директор ООО ФК ИНВЕСТРУМ (компания Zecredit. – Ред.), задача не только привлечь клиента, но и сделать его пребывания в компании максимально долгим. Выгодным для обеих сторон и удовлетворенным результатом.



Директор ООО ФК ИНВЕСТРУМ Марина Крутько

«Для этого необходимо держать «руку на пульсе», что мы и делаем», – говорит она.

Отметим, Zecredit молодая, но достаточно быстро развивающаяся компания. Благодаря системе лояльности, компания предлагает акционные условия в виде сниженной процентной ставки и продления срока пользования.

А что же технические решения? Игорь Бокий, СЕО 4bill.io, рассказал о платёжных и технических решениях, которые на сегодня минимально необходимы для МФО на старте.



Игорь Бокий, СЕО 4bill.io

«Сегодня существует минимальный набор платежных и технических сервисов, без которого невозможно представить себе бизнес-процесс выдачи кредита в онлайне: верификация карты, токенизация карты, выдача кредита, погашение кредита (в том числе и по токену). При этом есть партнёры, которые уже сейчас понимают: качество платежного сервиса на сайте МФО тоже влияет на выбор заёмщика. Для таких МФО-партнёров мы, к примеру, реализовываем решения, начиная от проверки карты заёмщика в онлайне с прямой интеграцией с банком-эмитентом и заканчивая нашими готовыми интеграциями с BankID, Дія и пРРО», – подытожил Бокий.

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Как думаете, какие МФО действительно преуспели в клиентском сервисе, креативной рекламе и технологиях? Давайте вместе составим рейтинг самых прогрессивных и лояльный финансовых компаний в Украине, которые достойны доверия.

Также пишите свое мнение в комментариях.

Вместе наградим лучших на FinAwards-2021 уже 26 марта.

Ждем вас, до скорой встречи!