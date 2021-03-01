ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов ФЛП на сумму более 9 млн грн

Налоговики совместно с ГУ ГФС в Днепропетровской области выявили факты получения ФЛП на собственные счета и платежные карты денежных средств на сумму свыше 25 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Установлено, что физическое лицо открыло банковские карточные счета, на которые зачислялись денежные средства, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

В отчетности о предпринимательской деятельности указанные операции не отражались, что привело к неуплате налогов и сборов в сумме более 9 млн гривен.

По материалам аналитического исследования, собранного управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.