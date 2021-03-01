0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 157 0

ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов ФЛП на сумму более 9 млн грн

ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов ФЛП на сумму более 9 млн грн

Налоговики совместно с ГУ ГФС в Днепропетровской области выявили факты получения ФЛП на собственные счета и платежные карты денежных средств на сумму свыше 25 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте ГНС.

Установлено, что физическое лицо открыло банковские карточные счета, на которые зачислялись денежные средства, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.

В отчетности о предпринимательской деятельности указанные операции не отражались, что привело к неуплате налогов и сборов в сумме более 9 млн гривен.

По материалам аналитического исследования, собранного управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.