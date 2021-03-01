ГНС разоблачила схему уклонения от уплаты налогов ФЛП на сумму более 9 млн грн

Налоговики совместно с ГУ ГФС в Днепропетровской области выявили факты получения ФЛП на собственные счета и платежные карты денежных средств на сумму свыше 25 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте ГНС.
Установлено, что физическое лицо открыло банковские карточные счета, на которые зачислялись денежные средства, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.
В отчетности о предпринимательской деятельности указанные операции не отражались, что привело к неуплате налогов и сборов в сумме более 9 млн гривен.
По материалам аналитического исследования, собранного управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного преступления, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертовВчера, 13:05 - 2346 14
Зеленский считает, что Nord Stream 2 угрожает энергетической безопасности ЕвропыВчера, 16:13 - 585 9
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 5251 5
Налоговая похвасталась о перевыполнении плана сбора налоговВчера, 15:36 - 588 4
До конца года планируют вакцинировать 80% украинцевВчера, 14:48 - 530 4
В Кабмине назвали преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличнымиВчера, 14:04 - 5251 5
Зачем в Украине нужна «нулевая» декларация - мнение экспертовВчера, 13:05 - 2346 14
Реновация жилья ударит по карманам жильцовВчера, 20:01 - 1317
Как правительство узаконит фрилансеровВчера, 21:01 - 1047
Государство заплатило «Антонову» аванс за три самолета Ан-178Вчера, 19:39 - 851
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 483
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 951
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 2067
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1798 7
Во Франции создали маску, убивающую коронавирус21.02.2021, 12:10 - 1637 5