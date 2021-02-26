Недвижимость: сколько человек в Украине стоит в квартирной очереди

Квартирные очереди существуют до сих пор, хотя может показаться, что это пережиток советских времен. На самом деле, ими до сих пор пользуются, например, при предоставлении разрешений на участие в некоторых льготных жилищных программах, в частности, для получения ипотеки.

О том, сколько людей в Украине стоит в очереди на квартиру, рассказывает «Слово и дело».

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В Киеве в квартирной очереди находится 68 тыс. 258 человек. Самая большая – в Днепровской райадминистрации – 11 тыс. 437 человек, а самая маленькая – на Печерске, где зарегистрировано 2 тыс 410 человек. В других районах столицы следующая ситуация:

Оболонская РА – 5 тыс. 425,

Соломенская РА – 7 тыс. 943,

Шевченковская РА – 7 тыс. 739,

Деснянская РА – 6 тыс. 87,

Голосеевская РА – 6 тыс. 455,

Дарницкая РА – 7 тыс. 346,

Святошинская РА – 8 тыс. 77,

Подольская РА – 5 тыс. 339 человек.

Во Львове в очереди стоит 27 тыс. 852 горожан, которые надеются улучшить жилищные условия.

На третьем месте по количеству желающих получить жилье оказалась Одесса, где в очереди находится 16 тыс. 735 человек. В Киевской райадминистрации города зарегистрировалось 1 тыс. 388 человек, в Приморской РА – 5 тыс. 689, Суворовской РА – 5 тыс. 504, Малиновской РА – 4 тыс. 154 человек.

Города, где квартирная очередь растянулась на более 10 тыс. желающих получить жилье:

Харьков (15 тыс. 30 человек),

Суммы (14 тыс. 573),

Запорожье (12 тыс. 157),

Хмельницкий (11 тыс. 237),

Ивано-Франковск (10 тыс. 815).

Очередь, где менее 10 тыс. лиц – в Житомире (9 тыс. 839), Черновцах (9 тыс. 492), Днепре (8 тыс. 669), Ровно (7 тыс. 828), Черкассах (7 тыс. 295).

Наименьшая очередь в Ужгороде , там улучшения жилищных условий ждут 1 тыс. 175 человек.