Недвижимость: сколько человек в Украине стоит в квартирной очереди

Квартирные очереди существуют до сих пор, хотя может показаться, что это пережиток советских времен. На самом деле, ими до сих пор пользуются, например, при предоставлении разрешений на участие в некоторых льготных жилищных программах, в частности, для получения ипотеки.
О том, сколько людей в Украине стоит в очереди на квартиру, рассказывает «Слово и дело».
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В Киеве в квартирной очереди находится 68 тыс. 258 человек. Самая большая – в Днепровской райадминистрации – 11 тыс. 437 человек, а самая маленькая – на Печерске, где зарегистрировано 2 тыс 410 человек. В других районах столицы следующая ситуация:
Во Львове в очереди стоит 27 тыс. 852 горожан, которые надеются улучшить жилищные условия.
На третьем месте по количеству желающих получить жилье оказалась Одесса, где в очереди находится 16 тыс. 735 человек. В Киевской райадминистрации города зарегистрировалось 1 тыс. 388 человек, в Приморской РА – 5 тыс. 689, Суворовской РА – 5 тыс. 504, Малиновской РА – 4 тыс. 154 человек.
Города, где квартирная очередь растянулась на более 10 тыс. желающих получить жилье:
Очередь, где менее 10 тыс. лиц – в Житомире (9 тыс. 839), Черновцах (9 тыс. 492), Днепре (8 тыс. 669), Ровно (7 тыс. 828), Черкассах (7 тыс. 295).
Наименьшая очередь в Ужгороде , там улучшения жилищных условий ждут 1 тыс. 175 человек.
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