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За «суд в смартфоне» предлагают заплатить крупному бизнесу, - Опендатабот

За «суд в смартфоне» предлагают заплатить крупному бизнесу, - Опендатабот

Электронный суд в Украине остается на этапе создания. Этот процесс длится уже 10 лет, но возможность для гражданина рассматривать судебное дело онлайн еще не стала общедоступной. Личный кабинет истца в электронном виде по сей день находится в статусе тестирования.

Об этом рассказала пресс-служба Опендатабот.

Там отметили, что в стратегии поэтапного создания электронного суда Украины нет задачи сделать в 2021 году электронный суд доступным для всех граждан. Пока речь идет лишь о доступе к суду только предприятий.

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В конце 2020 года был выбран дискриминационный подход к подключению к системе: каждая организация, которая хочет получить доступ к электронному суду, должна оплатить взнос 100 тысяч гривен и платить в дальнейшем ежемесячную абоненскую плату от 5 до 10 тысяч гривен.

При этом есть ограничения — согласно договору, за один взнос открывается доступ только к одному юридическому лицу по коду из Единого государственного реестра.

Что это значит? Такая цена и условия делают невозможной работу огромного IT сектора, где специалисты уже сейчас готовы строить коммерческие сервисы для автоматизации юридических отделов своих клиентов. Это также мешает крупным компаниям, имеющим несколько юридических лиц.

«В Украине создается закрытый клуб особо крупных игроков, которые имеют в своем портфеле тысячи судебных дел. Работа с электронным судом по одному юридическому лицу и немалый первоначальный взнос не являются для них ограничением. Но при такой закрытой системе государство теряет шанс быстро получить суд в смартфоне, о котором говорил президент: сейчас учитываются интересы лишь крупного финансового сектора. Необходимо убрать привязку к конкретному коду истца, чтобы коммерческие IT сервисы и корпорации могли подавать иски за тех, кто подпишет их электронной подписью (КЭП), без заключения договора с ГСА», — комментирует Алексей Иванкин, СЕО Опендатабота.

Справка Finance.ua:

  • Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для власти является вызовом устранение злоупотреблений и обеспечение прозрачности судей. Действенным шагом может стать IT-решение – аналогия «государства в смартфоне».
  • Также Владимир Зеленский назвал главные «болезни» системы правосудия в стране. Это нехватка судей, чрезмерная нагрузка на систему и проблемы с доступом к правосудию.
По материалам Finance.UA
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