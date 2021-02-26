Государство заплатило «Антонову» аванс за три самолета Ан-178

Государство оплатило государственному предприятию «Антонов» аванс за приобретение трех новых самолетов Ан-178.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Впервые за годы Независимости государство будет покупать у государственного предприятия „Антонов“ три новых украинских самолета Ан-178. Их получит наша армия — контракты подписаны, авансы проплачены», — рассказал Шмыгаль.
При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178.
Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в начале декабря 2020 года анонсировал, что министерство обороны Украины и ГП «Антонов» на пороге подписания контракта по строительству трех новых самолетов АН-178.
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