Государство заплатило «Антонову» аванс за три самолета Ан-178

Государство оплатило государственному предприятию «Антонов» аванс за приобретение трех новых самолетов Ан-178.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Впервые за годы Независимости государство будет покупать у государственного предприятия „Антонов“ три новых украинских самолета Ан-178. Их получит наша армия — контракты подписаны, авансы проплачены», — рассказал Шмыгаль.

При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд Вооруженных сил Украины. На первом этапе речь идет о трех новых военно-транспортных самолетах Ан-178.

Напомним, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский в начале декабря 2020 года анонсировал, что министерство обороны Украины и ГП «Антонов» на пороге подписания контракта по строительству трех новых самолетов АН-178.