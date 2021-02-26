На Полтавщине разоблачили масштабную схему хищения в аэропорту

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему хищения бюджетных денег, которые были выделены на реконструкцию объектов критической инфраструктуры. Соглашение нанесло ущерб государству более чем на 7,3 млн гривен.

Как сообщает пресс-служба СБУ, бывшие чиновники облгосадминистрации заключили договор с представителями коммерческой структуры на проведение капитального ремонта нескольких объектов, в том числе аэропорта «Полтава». Подрядчики частично выполнили работы, а полученную «разницу» они присваивали себе.

«Для реализации соглашения участники противоправной схемы (подрядчики, – ред.) вносили недостоверные сведения в акты выполненных работ», – говорится в сообщении.

Также правоохранители обнаружили то, что коммерческая структура нарушала налоговое законодательство. Это привело к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.