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Украина выходит из соглашения с СНГ в области мобильной связи

Украина выходит из соглашения с СНГ в области мобильной связи

Кабинет Министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Документ будет направлен в Верховную Раду.

Решение принято во время заседания правительства 3 марта, которое транслировалось на Youtube-канале Кабмина.

Соглашение было подписано 17 января 1997 года в г. Москве и ратифицировано законом Украины от 3 марта 1998 года.

Соглашение определяет договоренности по обеспечению сотрудничества стран-участниц Содружества независимых государств в области развития систем сотовой подвижной связи, совершенствования межгосударственного рынка услуг.

“За период, прошедший со времени подписания соглашения, оно не обрело для Украины практической реализации. Сотрудничество и любые контакты с исполнительными органами СНГ по вопросам его реализации по объективным причинам не происходят. Следовательно, нет оснований для обмена информацией о любых обязательствах сторон в связи с выходом Украины из указанного соглашения”, – говорится в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, статья 6 соглашения предусматривает приближение национальных нормативно-правовых к актам стран СНГ в сфере развития и использования систем сотовой подвижной связи, что не отвечает обязательствам, взятым при подписании Соглашения об ассоциации с Европейским союзом, говорится в документе.

17 февраля Кабинет Министров принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет Министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений – в сфере атомной энергии.

По материалам РБК-Украина
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