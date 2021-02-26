Центрэнерго ограничило поставки электроэнергии для компании Коломойского

Центрэнерго впятеро снижает объем поставок электроэнергии компании Юнайтед Энерджи из-за наличия просроченной задолженности.
Об этом Центрэнерго сообщает в Facebook.
«По состоянию на среду, 3 марта, компания Юнайтед Энерджи имеет просроченную задолженность согласно договору купли-продажи электроэнергии от
В Центрэнерго добавили, что в случае, если часть задолженности в размере не менее 234 млн грн не будет погашена до конца операционного дня 3 марта, компания может полностью приостановить отпуск электроэнергии ООО Юнайтед Энерджи с 4 марта.
«Вчера, 2 марта, часть электроэнергии ПАО Центрэнерго была реализована во время первого выхода предприятия на рынок „на сутки вперед“ после обновления менеджмента. Стоимость 1 кВт*ч составила 1,53 грн — на 32% больше, чем цена продажи по двустороннему договору с ООО Юнайтед Энерджи. Это первый шаг нового руководства по выполнению задачи финансового оздоровления компании», — добавили в Центрэнерго.
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