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Центрэнерго ограничило поставки электроэнергии для компании Коломойского

Центрэнерго ограничило поставки электроэнергии для компании Коломойского

Центрэнерго впятеро снижает объем поставок электроэнергии компании Юнайтед Энерджи из-за наличия просроченной задолженности.

Об этом Центрэнерго сообщает в Facebook.

«По состоянию на среду, 3 марта, компания Юнайтед Энерджи имеет просроченную задолженность согласно договору купли-продажи электроэнергии от 29.12.2020 года в размере 725 млн грн. Наличие задолженности привело к невозможности ПАО Центрэнерго вовремя произвести оплаты за поставку угля. Следовательно, было принято решение ограничить отпуск электроэнергии указанной компании», — говорится в сообщении.

В Центрэнерго добавили, что в случае, если часть задолженности в размере не менее 234 млн грн не будет погашена до конца операционного дня 3 марта, компания может полностью приостановить отпуск электроэнергии ООО Юнайтед Энерджи с 4 марта.

«Вчера, 2 марта, часть электроэнергии ПАО Центрэнерго была реализована во время первого выхода предприятия на рынок „на сутки вперед“ после обновления менеджмента. Стоимость 1 кВт*ч составила 1,53 грн — на 32% больше, чем цена продажи по двустороннему договору с ООО Юнайтед Энерджи. Это первый шаг нового руководства по выполнению задачи финансового оздоровления компании», — добавили в Центрэнерго.

По материалам НВ
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