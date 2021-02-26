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Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы

Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы

Верховная Рада сделала шаг к перезапуску судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в повторном первом чтении соответствующий законопроект №3711-д.

“За” проголосовали 227 нардепов.

В законе прописан порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей. Предлагается, чтобы в состав конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности входили три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей, и три человека, предложенные соответственно Советом прокуроров, Советом адвокатов, Национальной академией правовых наук в лице президиума.

Устанавливается, что ВККС состоит из шестнадцати членов, которых назначает Высший совет правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Определены четкие сроки внесения предложений по кандидатурам в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности, ее формирования, определяются требования к кандидатам в состав этой комиссии, права и обязанности ее членов.

В документе прописан порядок проведения конкурса и назначения на должность члена ВККС.

Устанавливается общее правило для определения количества судей в суде, по которому эта функция возлагается на высший совет правосудия после получения консультативных выводов от Государственной судебной администрации и Пленума Верховного суда (для определения количества судей Верховного Суда).

Общее же количество судей Верховного Суда не должно превышать двухсот.

По материалам РБК-Украина
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