До конца года планируют вакцинировать 80% украинцев

До конца года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения.
Об этом в среду, 3 марта, заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
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Украинский чиновник поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с пандемией.
«Поддержка, которая у нас есть, вдохновляет, и до конца этого года по меньшей мере 80% нашего населения мы охватим прививкой», — сообщил он.
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