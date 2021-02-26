До конца года планируют вакцинировать 80% украинцев

До конца года в Украине планируют вакцинировать от коронавируса 80% населения.

Об этом в среду, 3 марта, заявил главный санврач Виктор Ляшко на брифинге с главой ВОЗ в Украине Ярно Хабихтом и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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Украинский чиновник поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в борьбе с пандемией.

«Поддержка, которая у нас есть, вдохновляет, и до конца этого года по меньшей мере 80% нашего населения мы охватим прививкой», — сообщил он.