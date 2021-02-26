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Шесть компаний пополнили небанковский рынок – НБУ

Шесть компаний пополнили небанковский рынок – НБУ

НБУ внес в Государственный реестр финансовых учреждений четыре финучреждения и две компании, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 26 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

ООО «Кредитные инновации» имело четыре лицензии на предоставление услуг по факторингу, предоставление услуг по финансовому лизингу, предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Все лицензии были аннулированы 22 января 2021 года.

Кредитный союз «Разом до успіху» имел две лицензии — на привлечение финансовых активов с обязательством относительно последующего их возврата, а также на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита. Лицензии были аннулированы 23 декабря 2020 года. Обязательства кредитного союза составили 141,3 тыс. грн (или 0,01% от общего объема рынка) по состоянию на 30 июня 2020 года, а его активы — 272,7 тыс. грн (или 0,01% от общего объема рынка).

Кроме этого, Национальный банк внес в Государственный реестр финансовых учреждений четыре новых игрока — ООО «ФК «Прогрессивные Финансы», ООО «ФК «Топ1»», ООО «Лаки Кредит» и ООО «ФК «Фин.Ком»». Еще две компании НБУ внес в Реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, — ООО «Инвестиционно-Финансовая Компания «Фінтеплум»» и Государственное Инновационное Финансово-Кредитное Учреждение.

Также Национальный банк выдал лицензии на предоставление финансовых услуг четырем из этих компаний: ООО «ФК „Прогрессивные Финансы“», ООО «ФК „Топ1“», ООО «Лаки Кредит», ООО «ФК „Фие.Ком“». ООО «Инвестиционно-Финансовая Компания „Финтеплум“» и Государственное Инновационное Финансово-Кредитное Учреждение пока еще не имеют лицензий на предоставление финансовых услуг.

По материалам УКРИНФОРМ
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