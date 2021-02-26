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Межбанк: интрига по курсу доллара нарастает

Межбанк: интрига по курсу доллара нарастает

Среда на этой неделе, пожалуй, будет самым интересным днем на валютном рынке. Основная интрига: что будут делать получатели средств от погашений ОВГЗ на сумму 11,7 млрд гривен плюс проценты и как в конечном итоге будут происходить расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины, на котором продали гривневых и долларовых ОВГЗ в эквиваленте на 11,5 млрд гривен. Если погашение прошлых выпусков облигаций и покупка новых была осуществлена одними и теми же инвесторами (теми же госбанками), то особых потрясений ни на ресурсном, ни на валютном рынке не будет. Но если это в основном разные получатели средств от погашения ОВГЗ и новые покупатели гривневых и валютных бумаг, то такие потоки денежных средств существенно повлияют на поведение ресурсного и валютного межбанков. Особенно в том случае, если получатели гривневых погашений купили валютные бумаги и сегодня выйдут на рынок для покупки валюты под эти расчеты. Это резко увеличит спрос на валюту и может значительно увеличить давление на курс в ближайшее время. Так что сегодня на межбанке будет достаточно жарко.

Кроме этого, на ситуацию на рынке будет влиять текущая деятельность компаний, начало периода покупки валюты «дочками» иностранных компаний под вывод дивидендов, а также поведение спекулянтов. Они упорно делают попытки тестирования уровня в 28 гривен за доллар с периодическими успехами в этом направлении, продолжат это делать и сегодня.

По нашим прогнозам, за счет фактора расчетов за ОВГЗ объем операций 3 марта на межбанке будет находиться в пределах $ 180−210 млн при совершении до 560−600 сделок.

Котировки межбанка, по прогнозам Finance.ua, 3 марта будут в пределах:

  • доллар — коридор 27,75 — 28,05 грн,
  • евро — коридор 33,50 — 33,90 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

  • Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 20−25 коп.
  • Евро: в банках коридор 33,30 — 33,85 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,35 — 33,75 грн при спреде до 25 коп.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 27,88 / 27,90
евро — 33,57 / 33,60

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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