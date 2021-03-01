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Фуникулер получит «обновку» за 6,5 млн евро

Фуникулер получит «обновку» за 6,5 млн евро

Киев впервые за 37 лет обновит кабины фуникулера. «Киевпастранс» объявил тендер на закупку двух кабин для фуникулера, оборудования к ним и сопутствующих услуг стоимостью почти 6,5 млн евро.

Фуникулер получит «обновку» за 6,5 млн евро, пишет bigkyiv.

Приглашение к участию в тендере обнародовали на сайте предприятия.

Как отмечается в заявке, общая сумма закупки двух кабин — 6 498 375,00 евро.

Тендер объявили в рамках реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Городской общественный транспорт Украины».

Заявки для участия в тендере будут приниматься до 13:00 часов 24 марта. Тендерная процедура будет проводиться в соответствии с правилами ЕИБ по проведению закупок.

Сообщение о намерении заключить контракт по закупке 2 новых кабин фуникулера для перевозки пассажиров размещено в официальном вестнике Европейского союза.

По материалам Finance.UA
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