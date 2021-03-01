Киев впервые за 37 лет обновит кабины фуникулера. «Киевпастранс» объявил тендер на закупку двух кабин для фуникулера, оборудования к ним и сопутствующих услуг стоимостью почти 6,5 млн евро.
Фуникулер получит «обновку» за 6,5 млн евро, пишет bigkyiv.
Приглашение к участию в тендере обнародовали на сайте предприятия.
Как отмечается в заявке, общая сумма закупки двух кабин — 6 498 375,00 евро.
Тендер объявили в рамках реализации совместного с Европейским инвестиционным банком проекта «Городской общественный транспорт Украины».
Заявки для участия в тендере будут приниматься до 13:00 часов 24 марта. Тендерная процедура будет проводиться в соответствии с правилами ЕИБ по проведению закупок.
Сообщение о намерении заключить контракт по закупке 2 новых кабин фуникулера для перевозки пассажиров размещено в официальном вестнике Европейского союза.
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