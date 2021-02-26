АМКУ взялся за БТИ в Киевской области: завышают цены на услуги

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дел относительно завышения цен на услуги со стороны ряда бюро технической инвентаризации (БТИ) в Киевской области. Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

В поле зрения комитета попали следующие предприятия: КП «Южное БТИ» (Белая Церковь), КП «БТИ КСРРКО» (Вишневое), КП «Зберигач» (Ирпень) и КП «Вышгородское БТИ».

По данным Антимонопольного комитета, предприятия завышали цены на услуги по предоставлению информации о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, которые возникли до 1 января 2013 года.

По словам Хмельницкого, похожие нарушения конкурентного законодательства со стороны БТИ обнаружены также в Черкасской, Житомирской и Черниговской областях.