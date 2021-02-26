0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 63 0

Покупка жилья: как проверить застройщика

Покупка жилья: как проверить застройщика

Покупка жилья — дело очень ответственное. И подходить к нему следует с осознанием всех последствий своих решений. Тем более, когда на каждом шагу мы видим строительные аферы и скандалы, жертвами которых становятся тысячи людей.

Об этом рассказал заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций в Facebook.

Приобретение недвижимости чем-то схоже с походом в супермаркет. Когда вы там видите акции с невероятной скидкой до 50%, это наводит на подозрение относительно качества продуктов. И, как правило, такие подозрения обоснованы. Так же — при покупке жилья. Стоимость квадратного метра существенно ниже среднерыночной — это тревожный звоночек, повод задуматься — стоит ли покупать такое жилье и не является ли это тем «бесплатным сыром», который бывает только в мышеловке.

Если вы уже выбрали объект, куда хотите инвестировать, то прежде всего нужно узнать:

  • кто собственник или пользователь земли, на которой возводится дом;
  • каково целевое назначение земельного участка (можно ли вообще там строить жилье);
  • получил ли застройщик градостроительные условия и ограничения (они определяют рамки дозволенного в строительстве);
  • есть ли у застройщика проект и зарегистрирован ли он в Градостроительном кадастре и на других публичных ресурсах;
  • есть ли у застройщика разрешительная документация (разрешение или зарегистрированная декларация о начале строительных работ);
  • на кого выдана вся эта документация (одна ли это компания, или несколько).

Где брать информацию. Госгеокадастр, Госархстройинспекция, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Департамент земельных ресурсов КГГА, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА являются распорядителями соответствующей информации и предоставят ее по вашему требованию.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог

Для получения справочной информации следует также:

  • Через Единый реестр юридических и физических лиц-предпринимателей узнать, давно ли компания работает на рынке, кто ее учредители и соответствует ли уставный капитал требованиям законодательства.
  • Промониторить открытые источники, чтобы изучить историю застройщика: что он построил, сколько объектов незавершенных, а сколько «замороженных».
  • Воспользоваться услугой онлайн-сервисов мониторинга новостроек. Там сможете узнать о статусе строительства конкретных объектов и связанных с ними рисках.
  • Проверить данные застройщика, генподрядчика и финансового учреждения в реестре судебных решений. Обращайте внимание как на завершенные дела, так и на текущие судебные споры.
    ☑В Реестре судебных решений или в Госреестре прав на недвижимое имущество проверить наличие или отсутствие арестов на земельный участок.

🎬 Типичные ошибки при продаже квартиры 😉

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.