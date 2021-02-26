Покупка жилья: как проверить застройщика

Покупка жилья — дело очень ответственное. И подходить к нему следует с осознанием всех последствий своих решений. Тем более, когда на каждом шагу мы видим строительные аферы и скандалы, жертвами которых становятся тысячи людей.

Об этом рассказал заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций в Facebook.

Приобретение недвижимости чем-то схоже с походом в супермаркет. Когда вы там видите акции с невероятной скидкой до 50%, это наводит на подозрение относительно качества продуктов. И, как правило, такие подозрения обоснованы. Так же — при покупке жилья. Стоимость квадратного метра существенно ниже среднерыночной — это тревожный звоночек, повод задуматься — стоит ли покупать такое жилье и не является ли это тем «бесплатным сыром», который бывает только в мышеловке.

Если вы уже выбрали объект, куда хотите инвестировать, то прежде всего нужно узнать:

кто собственник или пользователь земли, на которой возводится дом;

каково целевое назначение земельного участка (можно ли вообще там строить жилье);

получил ли застройщик градостроительные условия и ограничения (они определяют рамки дозволенного в строительстве);

есть ли у застройщика проект и зарегистрирован ли он в Градостроительном кадастре и на других публичных ресурсах;

есть ли у застройщика разрешительная документация (разрешение или зарегистрированная декларация о начале строительных работ);

на кого выдана вся эта документация (одна ли это компания, или несколько).

Где брать информацию. Госгеокадастр, Госархстройинспекция, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Департамент земельных ресурсов КГГА, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА являются распорядителями соответствующей информации и предоставят ее по вашему требованию.

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Для получения справочной информации следует также:

Через Единый реестр юридических и физических лиц-предпринимателей узнать, давно ли компания работает на рынке, кто ее учредители и соответствует ли уставный капитал требованиям законодательства.

Промониторить открытые источники, чтобы изучить историю застройщика: что он построил, сколько объектов незавершенных, а сколько «замороженных».

Воспользоваться услугой онлайн-сервисов мониторинга новостроек. Там сможете узнать о статусе строительства конкретных объектов и связанных с ними рисках.

Проверить данные застройщика, генподрядчика и финансового учреждения в реестре судебных решений. Обращайте внимание как на завершенные дела, так и на текущие судебные споры.

☑В Реестре судебных решений или в Госреестре прав на недвижимое имущество проверить наличие или отсутствие арестов на земельный участок.

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