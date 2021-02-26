Покупка жилья: как проверить застройщика

Покупка жилья — дело очень ответственное. И подходить к нему следует с осознанием всех последствий своих решений. Тем более, когда на каждом шагу мы видим строительные аферы и скандалы, жертвами которых становятся тысячи людей.
Об этом рассказал заместитель директора департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА Юрий Таций в Facebook.
Приобретение недвижимости чем-то схоже с походом в супермаркет. Когда вы там видите акции с невероятной скидкой до 50%, это наводит на подозрение относительно качества продуктов. И, как правило, такие подозрения обоснованы. Так же — при покупке жилья. Стоимость квадратного метра существенно ниже среднерыночной — это тревожный звоночек, повод задуматься — стоит ли покупать такое жилье и не является ли это тем «бесплатным сыром», который бывает только в мышеловке.
Если вы уже выбрали объект, куда хотите инвестировать, то прежде всего нужно узнать:
Где брать информацию. Госгеокадастр, Госархстройинспекция, Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА, Департамент земельных ресурсов КГГА, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА являются распорядителями соответствующей информации и предоставят ее по вашему требованию.
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