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«Тарифная» комиссия намерена оштрафовать семь газсбытов и облгаз

«Тарифная» комиссия намерена оштрафовать семь газсбытов и облгаз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена оштрафовать 7 газсбытов и один облгаз за нарушение правил поставки газа.

Как передает Укринформ, это следует из повестки дня заседания энергетического регулятора на 5 марта, обнародованного на сайте НКРЭКУ.

Так, НКРЭКУ намерена оштрафовать ООО «Київоблгаз Збут»; ООО «Поліссягаз»; ООО «Газопостачсервіс»; ООО «Газовик»; ООО «Кременчукгаз-постачання»; ГП «Шепетівкагаз», ПАО «Шепетівкагаз» за перевод потребителей без соответствующих заявлений на присоединение или несоблюдение срока включения потребителей в реестр. Самый большой штраф — 850 тыс. грн — может получить ООО «Кременчукгаз-постачання». Ожидается, что на 425 тыс. грн оштрафуют ГП «Шепетівкагаз» и ООО «Поліссягаз».

ООО «Азовгаз» может получить 102 тыс. грн штрафа за повторное нарушение, которое заключается в несоблюдении сроков размещения на своем сайте информации о цене газа для населения на следующий период.

А ЧАО «Мелітопольгаз» ожидают 850 тыс. грн штрафа за непредоставление поставщику «последней надежды» информации о потребителях на территории, где оно осуществляет лицензированную деятельность.

Как сообщал Укринформ, 12 февраля 2021 года НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании — поставщику природного газа из-за системного нарушения ею требований законодательства и лицензионных условий.

По материалам УКРИНФОРМ
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