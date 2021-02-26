В Украине будет работать платежная система Stripe - Федоров

Платежная система Stripe заработает в Украине, переговоры об этом уже ведутся.
Об этом заявил вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время общения с гражданами в прямом эфире.
«Stripe в Украине точно будет. Сейчас идут переговоры», — сказал чиновник.
По его словам, Минцифры также работает над тем, чтобы начать процесс переговоров о появлении платежной системы PayPal в Украине, так как в данное время компания не планирует работать в нашем государстве. «PayPal надо зайти в Украину. Я думаю, что это мы продавим обязательно», — сказал Федоров.
Stripe — это сервис, который позволяет компаниям получать онлайн-платежи в нескольких валютах. Stripe работает в ЕС, Австралии, США, Канаде, Японии, Гонгконге, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Норвегии, Сингапуре, Швейцарии, Великобритании.
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