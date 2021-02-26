В Раде оценили шансы принятия закона об ОАСК

В Раде считают закон об Окружном административном суде Киева (ОАСК) важным. В частности, важным для международных партнеров.

Об этом заявил глава правового комитета Верховной Рады Андрей Костин, говорится в материале «Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК».

«Эта идея не нова, она обсуждалась давно, и в данной ситуации президент взял на себя лидерскую роль, чтобы урегулировать эту ситуацию. Это очень важный сигнал для общества, и для парламента, и для фракции монобольшинства», — сказал он.

В случае принятия закона все эти дела будут вынуждены рассматривать судьи Кассационного админсуда, а апелляцию — судьи Большой палаты Верховного Суда. Однако, глава Верховного Суда Валентина Данишевская считает, что после этого суд будет перезагружен.

Источники в СН сообщили, что проблемы с президентским законопроектом могут возникнуть еще на стадии его принятия.

«С голосами пока не очень», — признается не под запись собеседник издания в СН.

Напомним, законопроект № 5067 о сокращении полномочий Окружного административного суда Киева (ОАСК) предлагает лишить его права рассматривать дела относительно обжалования нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти.