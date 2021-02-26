Нацбанк продал на аукционе памятных монет почти на 650 тысяч

Нацбанк во время очередного аукциона по продаже памятных монет и сувенирной продукции реализовал всю продукцию на 644 тыс грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что аукцион прошел 25 февраля.

Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели:

все 20 наборов из девяти серебряных памятных монет «Энеида» (в футлярах) на общую сумму почти 471 тыс. грн; все 20 сувенирных серебряных банкнот, воспроизводящих дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года с портретом Леси Украинки (в футлярах), на общую сумму более 173 тыс. грн.

«Аукцион состоялся на площадке Универсальной товарной биржи „Контрактовый дом УМВБ“. Их подробные результаты будут обнародованы на официальном сайте Универсальной товарной биржи „Контрактовый дом УМВБ“», — говорится в сообщении.

О проведении следующих аукционов НБУ и универсальная товарная биржа «Контрактовый дом УМВБ» заблаговременно будут сообщать на своих официальных сайтах.