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Honor выпустит собственный смартфон с гибким экраном

Honor выпустит собственный смартфон с гибким экраном

Недавно бренд Honor стал независимым от компании Huawei. Теперь стало известно, что бренд намерен возрождать серию Honor Magic. Грядущий смартфон из этой линейки получит гибкий экран.

Об этом сообщил известный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, Honor планирует выпустить новые смартфоны среднего и бюджетного уровня в скором времени. Предполагается, что средними могут быть Honor 11, Honor 11X и их варианты. А смартфонами начального уровня могут стать Honor 10A.

Кроме того, источник рассказал, что в мае или июне компания выпустит новый флагман. Он может быть оснащён процессором Snapdragon 888. Одним из его преимуществ будет хорошая камера.

И наконец инсайдер заявил, что Honor выпустит и складное устройство Honor Magic Foldable, которое будет поставляться одновременно с новым флагманским планшетом.

По материалам internetua.com
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