Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов

В Украине заработали новые правила заполнения налогоплательщиками платежных документов при переводе средств на единый счет.

Об этом напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

«С 26 февраля 2021 года плательщики должны заполнять все 14 обязательных полей реквизита „Назначение платежа“ при переводе средств на единый счет», — говорится в сообщении.

Как правильно заполнять документы:

14 обязательных полей реквизита «Назначение платежа» разделены между собой знаком «;», а последнее из 14 полей всегда содержит знак «#»;

суммы платежей по расчетным документам, по которым плательщиком определено или не определено направление использования средств, уплаченных на единый счет, включаются в реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей.

Сейчас в реестре плательщиков, использующих единый счет — 1650 плательщиков: 595 юридических лиц и 1055 физических. Через единый счет уплачено 50,1 млн гривен.

Справка Finance.ua:

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