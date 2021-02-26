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Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов

Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов

В Украине заработали новые правила заполнения налогоплательщиками платежных документов при переводе средств на единый счет.

Об этом напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

«С 26 февраля 2021 года плательщики должны заполнять все 14 обязательных полей реквизита „Назначение платежа“ при переводе средств на единый счет», — говорится в сообщении.

Как правильно заполнять документы:

  • 14 обязательных полей реквизита «Назначение платежа» разделены между собой знаком «;», а последнее из 14 полей всегда содержит знак «#»;
  • суммы платежей по расчетным документам, по которым плательщиком определено или не определено направление использования средств, уплаченных на единый счет, включаются в реестр платежей с единого счета в разрезе отдельного плательщика в составе сводного реестра платежей.

Сейчас в реестре плательщиков, использующих единый счет — 1650 плательщиков: 595 юридических лиц и 1055 физических. Через единый счет уплачено 50,1 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • С 1 марта 2021 года налоговая накладная и расчет корректировки количественных и стоимостных показателей заполняется по новой форме.
  • В Украине предлагают упорядочить приемлемую систему налогообложения доходов для физических лиц, предоставляющих услуги другим лицам лично и получающих за это наличные средства без регистрации ФЛПом или лицом, которое ведет независимую профессиональную деятельность.
  • Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3959−1, который, в частности, вводит уголовную ответственность за мошенничество с налогом на добавленную стоимость, а также предоставляет полномочия директору Бюро экономической безопасности арестовывать имущество без решения суда.

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По материалам Finance.UA
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