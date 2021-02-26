Единый счет: украинцев предупредили о новых нюансах для уплаты налогов

В Украине заработали новые правила заполнения налогоплательщиками платежных документов при переводе средств на единый счет.
Об этом напомнили в пресс-службе Государственной налоговой службы.
«С 26 февраля 2021 года плательщики должны заполнять все 14 обязательных полей реквизита „Назначение платежа“ при переводе средств на единый счет», — говорится в сообщении.
Как правильно заполнять документы:
Сейчас в реестре плательщиков, использующих единый счет — 1650 плательщиков: 595 юридических лиц и 1055 физических. Через единый счет уплачено 50,1 млн гривен.
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