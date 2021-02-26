МВФ советует сегментировать базу налогоплательщиков

Международный валютный фонд предоставил Государственной налоговой службе предложения по сегментации базы налогоплательщиков по их типу и размеру.
Об этом шла речь на встрече председателя ГНС Алексея Любченко с главным экономистом департамента по бюджетным вопросам МВФ Энрико Аавом и внешними экспертами МВФ Тийн Тамм и Дэйвом Хартнеттом.
Представители МВФ презентовали отчет «Поддержка реформ налоговой администрации», подготовленный по результатам работы миссии в декабре 2020 — феврале 2021 года.
По мнению МВФ, сегментация базы плательщиков позволит ГНС разрабатывать услуги так, чтобы максимизировать доходы и бороться с уклонениями от уплаты налогов.
Эксперты МВФ среди прочего предлагали возможность публикации Хартии аудита, чтобы представители бизнеса знали, чего ожидать во время проверки, введение практики ежегодного проведения выборочных аудитов в свою программу аудитов и т.д.
Представители МВФ также отметили позитив во введении ГНС в течение последнего года налогового комплаенса и повышение уровня доверия налогоплательщиков к налоговой службе.
ГНС отмечает, что все изложенные в отчете МВФ рекомендации будут тщательно проработаны специалистами налоговой службы для учета в дальнейшей работе.
«Мы благодарны нашим коллегам из МВФ за профессиональные рекомендации, конкретику и системные предложения по улучшению работы налоговой службы. Во многих вопросах рекомендации соответствуют нашим целям, в некоторых у нас разное видение решения одной проблемы. Однако через реализацию вашего потенциала мы улучшаем наш функционал, поэтому полученный отчет важен для понимания того, где мы можем улучшить нашу работу», — подчеркнул Алексей Любченко.
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