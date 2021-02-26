Рада предлагает «прикрепить» детсады к домашним адресам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4604 «О внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании» по обеспечению территориальной доступности дошкольного образования», которым закрепляется возможность зачисления детей в ближайший к дому детсад.
За соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов.
Читайте также: Рада увеличила гарантированный размер алиментов
Законопроектом предлагается дополнить Закон «О дошкольном образовании» статьей 14-2, которой предусмотреть, что в детские сады в первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания соответствующего детского сада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые посещают этот детсад, или детей работников этого детского сада.
Во вторую очередь зачисляются дети, которые не проживают на территории, где расположен этот детсад.
В случае, если в детском саду не будет хватать мест для детей, имеющих право на зачисление в первую очередь, их родителям должен быть предложен перечень детских садов, максимально доступных и близких к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в избранные их родителями детсады.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аваков об электроэнергии из РФ: Лучше будем кормить своих олигархов, чем российских10 ч. назад - 906 11
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнВчера, 15:30 - 10420 10
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнВчера, 21:02 - 14837 7
На вакцинацию уже записались более 44 тысяч украинцев — Степанов6 ч. назад - 257 5
Энергохолдинг Ахметова получил 19 миллиардов убытка в 2020 году8 ч. назад - 550 5
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнВчера, 21:02 - 14837 7
Пенсионный калькулятор поможет рассчитать будущие выплаты: инструкция ПФУ9 ч. назад - 7977 2
Опубликовано изображение возобновленного внедорожника ЛуАЗ-969 (фото)Вчера, 22:21 - 2777 1
ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнеса10 ч. назад - 1827 2
Экс-замглавы НБУ рассказал, что ждет Украину без кредита МВФ в 2021-м8 ч. назад - 1815
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceX9 ч. назад - 235 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаВчера, 11:45 - 323
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 808
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1867
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1644 3