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Рада предлагает «прикрепить» детсады к домашним адресам

Рада предлагает «прикрепить» детсады к домашним адресам

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4604 «О внесении изменений в Закон Украины «О дошкольном образовании» по обеспечению территориальной доступности дошкольного образования», которым закрепляется возможность зачисления детей в ближайший к дому детсад.

За соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов.

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Законопроектом предлагается дополнить Закон «О дошкольном образовании» статьей 14-2, которой предусмотреть, что в детские сады в первую очередь зачисляются все дети, место жительства которых на территории обслуживания соответствующего детского сада подтверждено, а также дети, которые являются родными (усыновленными) братьями и/или сестрами детей, которые посещают этот детсад, или детей работников этого детского сада.

Во вторую очередь зачисляются дети, которые не проживают на территории, где расположен этот детсад.

В случае, если в детском саду не будет хватать мест для детей, имеющих право на зачисление в первую очередь, их родителям должен быть предложен перечень детских садов, максимально доступных и близких к месту их проживания, а также способствовать зачислению детей в избранные их родителями детсады.

По материалам УКРИНФОРМ
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