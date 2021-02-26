Зарплата в Донецкой области за год выросла на 18%

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника предприятий, учреждений, организаций и их обособленных подразделений (с численностью наемных работников 10 и больше человек) Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе 2021 года составила 13 786 грн. По сравнению с декабрем 2020 года средний уровень оплаты труда снизился на 6,3%.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В январе 2021 года по сравнению с январем предыдущего года средняя зарплата номинально повысилась на 18,3%.

Реальная заработная плата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года снизилась на 8,0%, а по сравнению с январем 2020 года – выросла на 10,6%.

Номинальная зарплата в январе 2021 года превышала средний показатель по Украине (12 337 грн) на 11,7%. Регион занял второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в январе был в г. Киеве – 17 533 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 9696 грн).

По уровню средней номинальной заработной платы в январе 2021 года наиболее высокооплачиваемыми среди основных видов экономической деятельности были работники металлургического комплекса (21 529 грн), угольной промышленности (19 431 грн), финансовой и страховой деятельности (18 661 грн), уровень оплаты труда которых за счет начисления премий и других выплат повысился не только по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года, но и против декабря 2020 года.

От 10,4 до 15,0 тыс.грн составила средняя номинальная заработная плата работников сферы государственного управления (15 029 грн), предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (14 365 грн), машиностроения (13 284 грн), предприятий по производству химических веществ и химической продукции (12 916 грн), торговли (12 472 грн), транспорта (12 391 грн), строительства (11 792 грн), пищевой промышленности (11 570 грн), здравоохранения и оказания социальной помощи (10 380 грн).

Менее 10,0 тыс.грн начислено за первый месяц 2021 года работникам образования (9691 грн) и сельского хозяйства (9042 грн).

Задолженность по выплате заработной платы на 1 февраля 2021 года составила в области (без учета части временно оккупированной территории) 630,4 млн.грн, или 21,2% всех долгов по ее выплате в Украине (2971,8 млн.грн). Невыплаченная зарплата эквивалентна 12,9% фонда оплаты труда, начисленного за январь (в среднем по Украине – 3,3%).

В течение января 2021 года сумма долга по зарплате уменьшилась в области на 17,0 млн грн, или на 2,6%.

Работникам промышленности на 1 февраля 2021 года не выплачено 617,7 млн грн, или 98,0% задолженности предприятий всех видов деятельности. В машиностроении долги составили 317,2 млн грн, что на 2,1% больше, чем было на 1 января 2021 года. Невыплаты работникам предприятий добывающей промышленности и разработки карьеров уменьшились в течение января на 3,6% и составили 250,8 млн грн. Задолженность работникам предприятий, занимающихся водоснабжением, канализацией и отходами, которую удалось существенно сократить в конце 2020 года, вновь выросла, составив на 1 февраля 18,4 млн грн против 5,4 млн грн на 1 января 2021 года.