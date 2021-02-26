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В Украине стартовали продажи Peugeot 3008

В Украине стартовали продажи Peugeot 3008

Компания Peugeot пополнила семейство своих моделей в Украине новым гибридным кроссовером 3008 PHEV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Модель 3008 нашла немало поклонников среди украинских автолюбителей благодаря привлекательному дизайну и хорошим потребительским качествам. Появление новой версии является дальнейшим шагом на пути расширения электрифицированной линейки моделей французского бренда.

Cуммарная отдача гибридной силовой установки достигает 300 л.с. и 520 Нм. В ее состав входит три мотора: бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,6 л (200 л.с.), а также два электромотора — на передней (110 л.с.) и задней (113 л.с.) осях, которые включаются в зависимости от условий движения.

Для питания электромоторов используется тяговый аккумулятор емкостью 13,2 кВт/ч, который можно заряжать от внешнего источника, а также во время езды при помощи системы рекуперации или специального режима гибридной системы.

По материалам Обозреватель
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