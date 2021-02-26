В Украине стартовали продажи Peugeot 3008

Компания Peugeot пополнила семейство своих моделей в Украине новым гибридным кроссовером 3008 PHEV.
Об этом сообщает пресс-служба производителя.
Модель 3008 нашла немало поклонников среди украинских автолюбителей благодаря привлекательному дизайну и хорошим потребительским качествам. Появление новой версии является дальнейшим шагом на пути расширения электрифицированной линейки моделей французского бренда.
Cуммарная отдача гибридной силовой установки достигает 300 л.с. и 520 Нм. В ее состав входит три мотора: бензиновый 4-цилиндровый турбодвигатель объемом 1,6 л (200 л.с.), а также два электромотора — на передней (110 л.с.) и задней (113 л.с.) осях, которые включаются в зависимости от условий движения.
Для питания электромоторов используется тяговый аккумулятор емкостью 13,2 кВт/ч, который можно заряжать от внешнего источника, а также во время езды при помощи системы рекуперации или специального режима гибридной системы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Аваков об электроэнергии из РФ: Лучше будем кормить своих олигархов, чем российскихВчера, 11:15 - 1039 13
На вакцинацию уже записались более 44 тысяч украинцев — СтепановВчера, 15:12 - 330 11
Мошенники из «службы безопасности» monobank заставили женщину добровольно отдать им 94 тыс. грнПозавчера, 15:30 - 10965 10
Платежки за февраль 2021 года «потяжелеют» на 1000 грнПозавчера, 21:02 - 15114 7
Украинских водителей хотят обязать проходить еще одни курсыВчера, 20:03 - 1583 5
Пенсионный калькулятор поможет рассчитать будущие выплаты: инструкция ПФУВчера, 12:10 - 8567 2
ПриватБанк меняет тарифы ежемесячного обслуживания для бизнесаВчера, 11:02 - 2015 3
Экс-замглавы НБУ рассказал, что ждет Украину без кредита МВФ в 2021-мВчера, 12:37 - 2013
Украинцы снова стали скупать валютуВчера, 16:05 - 1742
Началось производство нового Hyundai TucsonВчера, 02:13 - 1645
Falcon 9 упала в океан из-за проблемы с двигателем – SpaceXВчера, 12:10 - 295 3
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенкаПозавчера, 11:45 - 345
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 819
Ученым США удалось поднять в воздухе предмет с помощью света23.02.2021, 12:57 - 1893
Украинцы разработали первый в мире военный электромобиль-амфибию (видео)22.02.2021, 11:44 - 1664 3