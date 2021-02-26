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Чистая прибыль Zoom за квартал выросла в 17 раз

Чистая прибыль Zoom за квартал выросла в 17 раз

Компания Zoom Video Communications в четвертом квартале 2020 финансового года увеличила чистую прибыль в 17 раз на фоне спроса в условиях пандемии и самоизоляции.

Как сообщили в компании, чистая прибыль за квартал, завершившийся 31 января, составила $260,39 млн по сравнению с $15,3 млн, полученными за аналогичный период годом ранее.

Выручка выросла в 4,7 раза и достигла $882,49 млн против $188,25 млн годом ранее.

Скорректированная прибыль Zoom по итогам всего 2020 фингода вплотную приблизилась к психологически важной отметке в $1 млрд. Она составила $995,7 млн по сравнению со $101,3 млн годом ранее.

Годовая выручка компании увеличилась до $2,651 млрд с $622,7 млн.

Хотя пандемия создала тяжелые условия для бизнеса, она сделала Zoom «одним из самых популярных приложений года», сказал главный исполнительный директор компании Эрик Юань во время телефонной конференции с аналитиками.

Количество компаний-клиентов Zoom со штатом более 10 сотрудников превысило 467 тыс., что на 470% больше, чем в прошлом году.

В настоящее время капитализация компании, которая вышла на открытый рынок в апреле 2019 года, составляет $109 млрд.

По материалам НВ
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