Верховный суд признал незаконной ликвидацию Укринбанка

Ликвидация ПАО «Укринбанк» была начата Национальным банком Украины и Фондом гарантирования вкладов физических лиц незаконно.

Об этом свидетельствует решение суда.

Как отмечается, постановлением от 24.02.2021 года по делу № 826/5325/16 Верховный суд отказал в удовлетворении заявления Национального банка Украины о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 23.11.2016 года по делу № 826/5325/16.

Напомним, что Национальный банк Украины решением от 22 марта 2016 года лишил лицензии ПАО «Укринбанк». Проблемы ликвидности банка начались с аннексией Крыма и оккупацией части Донецкой и Луганской областей. Там у «Укринбанка» было около 30% кредитного портфеля, который перестал обслуживаться. После этого произошел вывода из коммерческих финучреждений счетов госпредприятий, которые взяли кредиты в банке, перестали их обслуживать и возвращать средства.

В октябре 2015 года банк разработал план финансового оздоровления и не нарушал ни один из его пунктов. В план были внесены, в том числе, пункты по поиску инвесторов.

В конце октября 2015 года компания Schneider Brothers изъявила желание инвестировать 1 млрд грн в ПАО «Укринбанк». Они провели аудит, согласились с проблемными активами банка.

Второй инвестор (компания из Израиля) подписала с ОАО «Укринбанк» предварительный договор об инвестировании 21 млн долларов в ноябре 2015 года, а в декабре этот документ был зарегистрирован в НБУ.

Но оба раза в НБУ по неизвестным нам причинам были против этих инвестиций и вместе с ФГВФЛ ускорили процесс ликвидации банка.

С 2015 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц вернул вкладчикам ПАО «Укринбанк» 1,622 млрд гривен, а сам банк собственными силами — 1,5 млрд.