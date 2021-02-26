Кроссоверы будущего (фото)

Автомобильные гиганты продолжают «кроссоверные» соревнования. Компании не устают презентовать новые и новые модели. Некоторые из них дают нам представление, как будут выглядеть «городские внедорожники» в ближайшем будущем.

Одна из интересных тенденций последнего времени — производители почти прекратили делать концепты исключительно для развлечения. У многих на это просто нет денег. Поэтому сегодня, если компания представляет некий прототип, скорее всего, он превратится в серийную модель. Так, например, было с Hyundai Vision T — он превратился в новый Tucson, продажи которого уже стартовали в Украине.

Чтобы понять, какие еще инновационные новинки мы увидим в ближайшем будущем, MMR.net.ua собрал десятку самых интересных концептов кроссоверов.

Концепт Honda SUV e дебютировал в 2020 году. Японцы обещают, что по мотивам этого концепта они выпустят серийный электрический кроссовер.

Кузов кроссовера подчеркнуто минималистский: нет ни зеркал, ни камер заднего вида, ни дверных ручек, ни дворников. В перечне оснащения — автопилот, способный анализировать обстановку вокруг автомобиля, комплекс систем активной безопасности и новая информационно-развлекательная система.

О силовой установке информации пока нет. Но серийная версия электромобиля должна появиться к концу 2021 года.

Концепт Toyota FT-4X ляжет в основу совершенно нового кроссовера, который должен дебютировать в 2021 году.

FT-4X — это очень интересный прототип со множеством уникальных фишек. Кроссовер получил багажник-трансформер: его крышка может открываться как полностью вверх, так и настежь двумя створками. Кроме того, автомобиль получил съемные панели над арками, съемную магнитолу, которую можно взять с собой в качестве бумбокса, и спальный мешок вместо подлокотника.

Скорее всего, новый кроссовер получит название Toyota 4Active, и будет выпускаться в США на совместном заводе с Mazda.

Dacia Bigster. В январе этого года румынская Dacia, которая принадлежит Renault, представила концепт нового кроссовера — Bigster. По своим габаритам он больше Duster, но будет построен на той же платформе. Представители Dacia также заявили, что Bigster получит семиместный салон.

На представленном тизере новый кроссовер оснащен узкой светодиодной передней оптикой, v-образными задними фонарями, а также защитными пластиковыми накладками на бампере и колесных арках.

Ожидается, что в линейку агрегатов нового SUV войдут бензиновые турбомоторы объемом 1 и 1,3-литра, а также 1,5-литровый дизельный мотор. Кроме того, новая модель будет доступна в модификации с гибридной силовой установкой.

Subaru Evoltis – концепт первого серийного электромобиля компании. Это будет кроссовер, по габаритам схож с Forester. По предварительным данным, новинка может дебютировать осенью 2021 года.

Уже также известно, что дебютным рынком для электромобиля станет Европа. Следовательно, можно предположить, что он почти сразу появится и в Украине.

Ожидается, что отдача силовой установки Evoltis составит минимум 290 лошадиных сил. А батарея обеспечит не менее 500 километров хода на одной зарядке. Уже в «базе» будет доступен полный привод.

Renault Morphoz станет прародителем сразу для двух электрических кроссоверов компании. Первая модель по габаритам будет близка к Kadjar. Вторая — несколько меньше.

Главная особенность Morphoz заключается в том, что он способен изменять свои физические размеры в зависимости от выбранного профиля движения. Например, в городском режиме расстояние между осями составляет 2,73 метра, а в режиме Travel — 2,93 метра.

Трансформация происходит за счет изменения ширины переднего крыла, удлинения капота и задней части кузова. Вместе с тем снижается коэффициент лобового сопротивления, что отражается на запасе хода.

Mitsubishi e-Evolution. Mitsubishi выпустит футуристический кроссовер на базе концепта e-Evolution. Японские журналисты утверждают, что электромобиль покажут до осени 2021 года.

Вероятно, что платформу и двухмоторную полноприводную электрическую силовую установку кросс-купе разделит с другим интересным концептом — Nissan Ariya. Это означает, что покупатели могут рассчитывать минимум на 394 лошадиные силы и 600 Нм крутящего момента, а запас хода на одной зарядке достигнет 500 километров.

Японцы прогнозируют, что продажи электрического внедорожника Mitsubishi начнутся уже осенью. Это означает, что мировая премьера модели состоится в первом полугодии.