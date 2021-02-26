Перезимовали: запасы угля на ТЭС увеличились на 40% за неделю

По состоянию на 1 марта запасы угля на складах ТЭС возросли на 41,4% по сравнению с 22 февраля — до 425,6 тысячи тонн.

Об этом говорится в сообщении НЭК «Укрэнерго».

Запасы газового угля увеличились на 59%, до 303,4 тыс. тонн, антрацитового — на 10,3%, до 122,1 тыс. тонн.

«На протяжении прошлой недели, впервые за последние периоды, практически во все дни на складах ТЭС накапливалось больше угля, чем сжигалось. В частности, в среднем за последние 10 дней поставки составили 76,8 тыс. тонн, а расходы — 63,2 тыс. тонн», — говорится в сообщении.

Общие запасы угля в настоящее время составляют 50% минимально необходимого уровня.

Тенденция к наращиванию топлива на складах ТЭС частично связана с резким снижением электропотребления в последнюю неделю февраля в результате потепления.

По данным «Укрэнерго», с 22 по 28 февраля из-за значительного увеличения среднесуточной температуры (с -6,7 °С на предыдущей неделе до +2°С) электропотребление снизилось на 8,3% – до 3,24 млрд кВт-ч.

В целом потребление электроэнергии с начала февраля составило 13,6 млрд кВт-ч, что на 8% больше прогнозного значения.