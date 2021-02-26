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Антикоррупционный суд арестовал 674 миллиона на счету в Госказначействе

Антикоррупционный суд арестовал 674 миллиона на счету в Госказначействе

Высший антикоррупционный суд арестовал 674 млн грн в Госказначействе, предназначенных для незаконного возмещения НДС задействованным в коррупционной схеме компаниям.

Об этом информирует пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

«Высший антикоррупционный суд наложил арест на 674 млн грн на счету в Госказначействе, предназначенных для возмещения НДС задействованным в коррупционной схеме компаниям. Соответствующее постановление ВАКС направил в Главное управление Государственной казначейской службы Украины в Одесской области 1 марта 2021 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для решения ВАКС стали доказательства, собранные в рамках расследования детективов НАБУ, которые показали необоснованность оснований для получения такого возмещения из бюджета.

Среди прочего, речь идет об отсутствии товаров на складах на ответственном хранении и негодность самих помещений для такого хранения. Эти факты установлены в течение декабря 2020 – февраля 2021 года в результате обысков в 39 складских помещениях, осуществленных НАБУ совместно с ГУ ГФС в Одесской области. И они, очевидно, стали убедительными аргументами для суда.

По материалам УКРИНФОРМ
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