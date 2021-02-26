В обращении много фальшивых купюр 500 гривен: как распознать подделку

Правоохранители несколько раз сообщали о разоблачении фальшивомонетчиков. Часть подделок попала в оборот, и теперь украинцы рискуют получить поддельные купюры на рынках и в магазинах. Впрочем, подделку можно распознать самостоятельно.
Банкиры говорят, что большинство фальшивых денег в обращении имеют плохое качество. Высококачественные подделки встречаются редко. Обычно фальшивки выглядят хуже оригинала.
Есть несколько правил, чтобы не получить фальшивку:
фальшивомонетчикам полюбились купюры номиналом 500 гривен 2006 года. Их подделывают чаще всего;
нужно избегать расчетов крупными купюрами в общественном транспорте, киосках, мелких магазинах, где нет на кассах специальных детекторов;
ознакомиться на сайте НБУ с описанием защитных элементов и внешним видом распространенных банкнот;
постепенно переходить на безналичные расчеты. Это не только убережет от фальшивок, но и позволит избежать кражи и потери средств (если вы все свои деньги храните в банке, также аккуратно следует обращаться с банковской картой и соблюдать все меры безопасности).
Реже подделывают купюры номиналом в 100 грн, ибо это невыгодно. Но купюры номиналом повыше фальшивомонетчики изготавливают в домашних условиях чемоданами.
Реализуют такие подделки через специальные каналы в Telegram или профильные форумы. Делают это не сами фальшивомонетчики, а их реализаторы. Купленные деньги доставляются «Новой почтой» или через «закладки». Например, прячут их на улицах и отправляют заказчику место с описанием.
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