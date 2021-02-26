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Межбанк: почему доллар вырос до 28 гривен

Межбанк: почему доллар вырос до 28 гривен

Первый день весны на валютном рынке прошел традиционно для начала месяца. Клиенты и банки «долго просыпались» и от этого статистика торгов была ожидаемо низкой. К обеду через Bloomberg участники межбанка наторговали на чуть менее $ 59 млн, а во второй половине дня объемы вообще были незначительными. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — попытки протестировать порог в 28 гривен продолжались и доллар, как говорят дилеры, «сходил» к этой отметке и даже некоторое время продержался выше этого значения. Ведь не зря справочный курс Нацбанка на 12 часов находился на отметке 28,0054 гривны за доллар.

Но уже ближе к обеду, а главное — после него — на торгах явно преобладало предложение на фоне все уменьшающегося спроса со стороны клиентов. В результате, котировки быстро начали проседать и завершилась сессия по доллару уровнем 27,94/27,96 гривен. НБУ на торги не выходил. Смысла в этом ни для регулятора, ни для самих клиентов и банков сегодня не было.

Ход торгов:

Специфика первого рабочего дня месяца сегодня сработала в полную силу и до 11:00—11:30 рынок только «просыпался». На небольших сделках с утренних 27,97/27,99 гривен доллар вырос до 27,985/28,00 к 11:00 и до 27,99/28,005 гривен к 12 часам. Особой активности не было и основная часть покупателей вышла на торги ближе к 12 часам и пробыла на нем до обеда. Именно их спрос приподнял котировки до 28,01/28,025 гривен к обеду и удержал их на этой отметке до 14:00.

После обеда говорить уже было особо не о чем. Покупателей почти не осталось и продавцы были вынуждены соглашаться с предлагаемыми им уровнями как со стороны опоздавших единичных покупателей, так и со стороны спекулянтов. Последние откровенно начали «давить» курс вниз и добились уровня в 27,98/27,995 гривен за доллар к 15 часам и смогли опустить котировки до 27,94/27,96 к концу сессии.

Главные события 1 марта на валютном рынке:

  • Доллар вначале вырос с утренних 27,97/27,99 до 28,01/28,025 до обеда, а затем при отсутствии спроса быстро просел до 27,94/27,96 гривен к концу сессии.
  • Нацбанк на рынок не выходил.
  • Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 28,0054 гривен, а официальный на 2 марта 2021 года установлен на отметке 28,0007 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,94 / 27,96
евро — 33,65 / 33,67

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2041 / 1,2042

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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