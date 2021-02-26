Межбанк: почему доллар вырос до 28 гривен

Первый день весны на валютном рынке прошел традиционно для начала месяца. Клиенты и банки «долго просыпались» и от этого статистика торгов была ожидаемо низкой. К обеду через Bloomberg участники межбанка наторговали на чуть менее $ 59 млн, а во второй половине дня объемы вообще были незначительными. Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе — попытки протестировать порог в 28 гривен продолжались и доллар, как говорят дилеры, «сходил» к этой отметке и даже некоторое время продержался выше этого значения. Ведь не зря справочный курс Нацбанка на 12 часов находился на отметке 28,0054 гривны за доллар.
Но уже ближе к обеду, а главное — после него — на торгах явно преобладало предложение на фоне все уменьшающегося спроса со стороны клиентов. В результате, котировки быстро начали проседать и завершилась сессия по доллару уровнем 27,94/27,96 гривен. НБУ на торги не выходил. Смысла в этом ни для регулятора, ни для самих клиентов и банков сегодня не было.
Ход торгов:
Специфика первого рабочего дня месяца сегодня сработала в полную силу и до
После обеда говорить уже было особо не о чем. Покупателей почти не осталось и продавцы были вынуждены соглашаться с предлагаемыми им уровнями как со стороны опоздавших единичных покупателей, так и со стороны спекулянтов. Последние откровенно начали «давить» курс вниз и добились уровня в 27,98/27,995 гривен за доллар к 15 часам и смогли опустить котировки до 27,94/27,96 к концу сессии.
Главные события 1 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 27,94 / 27,96
евро — 33,65 / 33,67
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2041 / 1,2042
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